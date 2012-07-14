Закон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации статьи 78 Конституции Республики КазахстанЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития и поддержки агропромышленного комплексаЗакон Республики КазахстанО внесении изменений и дополнений в законы Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» и «О торговом мореплавании»
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