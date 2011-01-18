Законы
Законы Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения противоречий, пробелов, коллизий между нормами права различных законодательных актов и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности (рейдерству) Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Испания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокола к ней Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия о предоставлении земельного участка для строительства объектов Посольства Королевства Саудовская Аравия в городе Астане Содержание - скачать

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