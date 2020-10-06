Законы
Законы Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 г.
Закон Республики Казахстан
О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц

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