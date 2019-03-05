Законы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе