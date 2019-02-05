Законы Республики Казахстан

Законы
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан
Закон Республики Казахстан
О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года
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О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции
Закон Республики Казахстан
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан
Закон Республики Казахстан
О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 23 декабря 2014 года
Содержание - скачать