Законы Республики Казахстан

Закон Республики КазахстанО ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года
Ратифицировать Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года, совершенный в Душанбе 1 июня 2018 года.Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 25 ноября 2019 года
№ 270-VI ЗРКЗакон Республики Казахстан
О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции
Ратифицировать Договор между Республикой Казахстан и Украиной об экстрадиции, совершенный в Астане 29 октября 2018 года.Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 25 ноября 2019 года
№ 271-VI ЗРКЗакон Республики Казахстан
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг
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