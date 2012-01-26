Законы Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан О космической деятельности Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газа и газоснабжения Закон Республики Казахстан О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности Закон Республики Казахстан Об энергосбережении и повышении энергоэффективности Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности Содержание - скачать
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