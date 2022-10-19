Законы счастливого детства

Немало пробелов и в законодательстве касаются сферы образования. В частности, отсутствует единый подход к аккредитации образовательных учреждений. Сейчас это добровольная процедура, проводимая на основе стандартов, самостоятельно разработанных аккредитационными органами. Однако данный порядок сформировался в системе высшего и послевузовского образования, а должен быть на всех ступенях. НИШ, БИЛ уже проходят международную аккредитацию в целях повышения востребованности их выпускников. Для уровней дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования также необходимо сформировать реестр аккредитационных органов.

Начнем с того, что дети зачастую становятся разменной монетой между бывшими супругами. Мать, с которой они остались жить, может самовольно, руководствуясь своими принципами, запрещать отцу с ними видеться. При этом отсутствует законодательный механизм, регламентирующий порядок общения ребенка с родственниками. Анализ деятельности специалистов органов опеки и попечительства показал, что в целях защиты прав и интересов маленьких граждан РК органами опеки и попечительства в 2021 году разрешен 6 871 спор, связанный с воспитанием детей, в том числе и определение порядка общения с родственниками.

Министерство просвещения проанализировало законодательство в области образования и защиты прав ребенка и выявило немало пробелов. Свои предложения ведомство отразило в консультативном документе регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка», который опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 октября.

Нынешний год проходит под лозунгом «Все для детей!». Однако в законодательстве по правам ребенка немало коллизий и противоречий, которые требуют доработки.

В ведомстве отмечают, что сейчас нет ответственных лиц, которые обеспечивали бы соблюдение основных прав и законных интересов обучающихся в общеобразовательных учреж­дениях. Согласно статистике, количество правонарушений среди несовершеннолетних в 2021 году составило 1 529. Число уголовных правонарушений в отношении детей – 2 088 фактов. Более 12% учащихся, или свыше 300 тыс. школьников, подвергались травле (буллингу).

Кроме того, наблюдается рост суицида и попыток свести счеты с жизнью среди детей. Если в 2020 году было зафиксировано 144 факта самоубийства, то в 2021 году – 175.

Имеются факты приписки «мертвых душ» в организациях образования. К примеру, только в одной школе Шымкента обнаружено 183 таких ученика.

К сожалению, в Казахстане с каждым годом увеличивается число случаев жестокого обращения с детьми. Установлено 117 случаев применения насилия в отношении несовершеннолетних, большинство из которых совершаются в организациях, предназначенных для содержания, воспитания детей. За это виновник привлекается к уголовной либо административной ответственности органами внут­ренних дел. Но, как отмечают в ведомстве, совершение указанных правонарушений является последствием отсутствия механизма профилактики. На местах нет лиц, которые бы оперативно реагировали и принимали необходимые меры.

Да, работают департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО). Основными их функциями являются лицензирование образовательной деятельности, проведение государственной аттестации и профилактического контроля, защита прав педагога и обучаю­щихся. Однако общий их штат – 139 человек. В среднем в одном департаменте работают от 6 до 10 специалистов в зависимости от количества организаций образования в каждом регионе (от 500 до 2 400), что, естественно, не позволяет эффективно проводить работу.

Поэтому в Министерстве просвещения предлагают внедрить по опыту Грузии инспекторов по образованию в полнокомплект­ных школах и уполномоченных по правам ребенка при акиматах.

Отсутствует контроль и за соблюдением педагогической этики. Согласно подпункту 3 статьи 1 Закона РК «О статусе педагога» в организациях образования создаются советы по педагогической этике как коллегиальный орган. Его решения носят рекомендательный характер и не всегда исполняются органами управления и организациями образования.

Практика за последние два года показала, что такие советы не на должном уровне выполняют свои функции. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы и обращения. Только за 2021 год по вопросам педагогической этики и защите прав педагога их поступило около 3 тыс. Подтвердились факты в 773 случаях. Большинство из них установлено в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и Алматы, а также в Восточно-Казахстанской области и Астане. Все лица, допустившие нарушения, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В Минпросвещения считают, что целесообразно определить уполномоченного по вопросам педагогической этики, который бы не только осуществлял деятельность по обеспечению соблюдения всех норм, но и консультировал педагогов.

Стоит отметить и неравные условия детей иностранных граж­дан, временно пребывающих или постоянно проживающих в Казахстане. В настоящее время по закону правом на образование наделены иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК; иностранцы, въехавшие в республику с целью воссоединения семьи. Однако норма по предоставлению образования временно пребывающим детям-иностранцам отсутствует: школы их не принимают на обучение.

Данная проблема является системной, не решается на протяжении многих лет и подвергается постоянной острой критике со стороны международных и неправительственных организаций. По данным Международной организации миграции в 2020 году в ходе исследования в 12 регионах страны выявлено более 1 000 детей-мигрантов (Россия, Монголия, Узбекистан, Молдова, Таджикистан и другие страны), «застрявших» в Казахстане в связи с пандемией и не охваченных обучением.

Минпросвещения предлагает на основании Конвенции о правах ребенка включить в законы «Об образовании» (ст. 8, 47) и «О правовом положении иност­ранцев» (ст. 10) норму по обеспечению права на образование иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан, за исключением подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам до принятия процессуального решения уполномоченными органами в отношении них либо их родителей или иных законных представителей.

И в завершение об онлайн-обу­чении. Все больше родителей хотят обучать детей дистанцион­но, тем более что такую услугу предоставляют зарубежные организации образования. К примеру, в России 15 онлайн-школ предлагают индивидуальные образовательные маршруты. Учебный год с сентября по май с зимними и летними каникулами. Промежуточную и итоговую аттестацию проходят в школе, а контрольные работы сдают через прокторинг. В США, Великобритании, Канаде также распространен подобный формат.

В итоге в уполномоченном ведомстве считают, что назрела необходимость создать образовательную среду для обучающихся, которая позволила бы им получать полноценное образование в онлайн-режиме. Дистанционное образование сегодня законодательно закреплено в вузах с обязательным обеспечением цифровой и информационной инфраструктурой, LMS-системой, ІТ-компетентности педагогов, цифрового контента образовательных программ, виртуальных лабораторий и других составляющих, в том числе доступом к системе прокторинга и цифровому следу обучения. Именно по такому подобию предлагается предусмотреть онлайн-обучение в школах и организациях ТиПо.

Все эти меры, как уверены в Министерстве просвещения, позволят обеспечить полноценное детство маленьким гражданам Казахстана.