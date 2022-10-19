Свежий выпуск

Законы счастливого детства

Аскар Закирин

Нынешний год проходит под лозунгом «Все для детей!». Однако в законодательстве по правам ребенка немало коллизий и противоречий, которые требуют доработки.

Министерство просвещения проанализировало законодательство в области образования и защиты прав ребенка и выявило немало пробелов. Свои предложения ведомство отразило в консультативном документе регуляторной политики к проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка», который опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 22 октября.

Начнем с того, что дети зачастую становятся разменной монетой между бывшими супругами. Мать, с которой они остались жить, может самовольно, руководствуясь своими принципами, запрещать отцу с ними видеться. При этом отсутствует законодательный механизм, регламентирующий порядок общения ребенка с родственниками. Анализ деятельности специалистов органов опеки и попечительства показал, что в целях защиты прав и интересов маленьких граждан РК органами опеки и попечительства в 2021 году разрешен 6 871 спор, связанный с воспитанием детей, в том числе и определение порядка общения с родственниками.

Немало пробелов и в законодательстве касаются сферы образования. В частности, отсутствует единый подход к аккредитации образовательных учреждений. Сейчас это добровольная процедура, проводимая на основе стандартов, самостоятельно разработанных аккредитационными органами. Однако данный порядок сформировался в системе высшего и послевузовского образования, а должен быть на всех ступенях. НИШ, БИЛ уже проходят международную аккредитацию в целях повышения востребованности их выпускников. Для уровней дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования также необходимо сформировать реестр аккредитационных органов.

В ведомстве отмечают, что сейчас нет ответственных лиц, которые обеспечивали бы соблюдение основных прав и законных интересов обучающихся в общеобразовательных учреж­дениях. Согласно статистике, количество правонарушений среди несовершеннолетних в 2021 году составило 1 529. Число уголовных правонарушений в отношении детей – 2 088 фактов. Более 12% учащихся, или свыше 300 тыс. школьников, подвергались травле (буллингу).

Кроме того, наблюдается рост суицида и попыток свести счеты с жизнью среди детей. Если в 2020 году было зафиксировано 144 факта самоубийства, то в 2021 году – 175.

Имеются факты приписки «мертвых душ» в организациях образования. К примеру, только в одной школе Шымкента обнаружено 183 таких ученика.

К сожалению, в Казахстане с каждым годом увеличивается число случаев жестокого обращения с детьми. Установлено 117 случаев применения насилия в отношении несовершеннолетних, большинство из которых совершаются в организациях, предназначенных для содержания, воспитания детей. За это виновник привлекается к уголовной либо административной ответственности органами внут­ренних дел. Но, как отмечают в ведомстве, совершение указанных правонарушений является последствием отсутствия механизма профилактики. На местах нет лиц, которые бы оперативно реагировали и принимали необходимые меры.

Да, работают департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО). Основными их функциями являются лицензирование образовательной деятельности, проведение государственной аттестации и профилактического контроля, защита прав педагога и обучаю­щихся. Однако общий их штат – 139 человек. В среднем в одном департаменте работают от 6 до 10 специалистов в зависимости от количества организаций образования в каждом регионе (от 500 до 2 400), что, естественно, не позволяет эффективно проводить работу.

Поэтому в Министерстве просвещения предлагают внедрить по опыту Грузии инспекторов по образованию в полнокомплект­ных школах и уполномоченных по правам ребенка при акиматах.

Отсутствует контроль и за соблюдением педагогической этики. Согласно подпункту 3 статьи 1 Закона РК «О статусе педагога» в организациях образования создаются советы по педагогической этике как коллегиальный орган. Его решения носят рекомендательный характер и не всегда исполняются органами управления и организациями образования.

Практика за последние два года показала, что такие советы не на должном уровне выполняют свои функции. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы и обращения. Только за 2021 год по вопросам педагогической этики и защите прав педагога их поступило около 3 тыс. Подтвердились факты в 773 случаях. Большинство из них установлено в Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях и Алматы, а также в Восточно-Казахстанской области и Астане. Все лица, допустившие нарушения, привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

В Минпросвещения считают, что целесообразно определить уполномоченного по вопросам педагогической этики, который бы не только осуществлял деятельность по обеспечению соблюдения всех норм, но и консультировал педагогов.

Стоит отметить и неравные условия детей иностранных граж­дан, временно пребывающих или постоянно проживающих в Казахстане. В настоящее время по закону правом на образование наделены иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в РК; иностранцы, въехавшие в республику с целью воссоединения семьи. Однако норма по предоставлению образования временно пребывающим детям-иностранцам отсутствует: школы их не принимают на обучение.

Данная проблема является системной, не решается на протяжении многих лет и подвергается постоянной острой критике со стороны международных и неправительственных организаций. По данным Международной организации миграции в 2020 году в ходе исследования в 12 регионах страны выявлено более 1 000 детей-мигрантов (Россия, Монголия, Узбекистан, Молдова, Таджикистан и другие страны), «застрявших» в Казахстане в связи с пандемией и не охваченных обучением.

Минпросвещения предлагает на основании Конвенции о правах ребенка включить в законы «Об образовании» (ст. 8, 47) и «О правовом положении иност­ранцев» (ст. 10) норму по обеспечению права на образование иностранцам, временно пребывающим в Республике Казахстан, за исключением подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам до принятия процессуального решения уполномоченными органами в отношении них либо их родителей или иных законных представителей.

И в завершение об онлайн-обу­чении. Все больше родителей хотят обучать детей дистанцион­но, тем более что такую услугу предоставляют зарубежные организации образования. К примеру, в России 15 онлайн-школ предлагают индивидуальные образовательные маршруты. Учебный год с сентября по май с зимними и летними каникулами. Промежуточную и итоговую аттестацию проходят в школе, а контрольные работы сдают через прокторинг. В США, Великобритании, Канаде также распространен подобный формат.

В итоге в уполномоченном ведомстве считают, что назрела необходимость создать образовательную среду для обучающихся, которая позволила бы им получать полноценное образование в онлайн-режиме. Дистанционное образование сегодня законодательно закреплено в вузах с обязательным обеспечением цифровой и информационной инфраструктурой, LMS-системой, ІТ-компетентности педагогов, цифрового контента образовательных программ, виртуальных лабораторий и других составляющих, в том числе доступом к системе прокторинга и цифровому следу обучения. Именно по такому подобию предлагается предусмотреть онлайн-обучение в школах и организациях ТиПо.

Все эти меры, как уверены в Министерстве просвещения, позволят обеспечить полноценное детство маленьким гражданам Казахстана.

Популярное

Все
Казахстан помог вздохнуть свободно всему человечеству
В полку элиты – прибыло
Здесь танцу учат, здесь танцем живут
Зима не за горами
Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК вновь обратилась к Правительству Казахстана с просьбой не вводить акциз на сахаросодержащие напитки
Сказка со счастливым концом
Точно в цель
Новые находки
Наблюдатели приветствуются
Казахстанские школьники установили рекорд на Всемирных соревнованиях по робототехнике в Женеве
Кто, если не Салах?
Отходы можно пустить в дело, но…
Сохраняя степное биоразнообразие
Вкусняшка с фенолом
Хет-трик от «барсов»
Ради любви
Если завтра падеж...
Рискуя собой ради других
Ловись, рыбка!
Всегда готов!
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Владимир Путин прибыл в Астану
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Жителя Актобе "похоронили" по ошибке
Автобус с вахтовиками перевернулся в Актюбинской области
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Президент принял участие в VI саммите СВМДА – самое главное
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Основа мира – духовное согласие
Свежий выпуск
Экскурсия с «огоньком»
Свежий выпуск
Дополнительные требования
Свежий выпуск
Здоровые привычки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]