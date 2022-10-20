Закредитованностью казахстанцев обеспокоен Токаев

Проблему закредитованности казахстанцев поднял президент страны на встрече с общественностью в Жетысу. Касым-Жомарт Токаев отметил, что многие граждане "берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Хотел бы затронуть еще одну важную проблему. Многие люди в нашей стране берут кредиты и потом буквально грязнут в долгах. Это проблема меня очень волнует. В ближайшее время я обнародую свои предложения по этому вопросу", - сообщил глава государства.

Стоит отметить, о проблеме закредитованности населения ранее говорили и в Министерстве обороны РК. Так, по словам замминистра обороны Дархана Ахмедиева, даже 18-летние граждане приходят на службу с кредитами на миллионы тенге.

