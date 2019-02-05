​Закрепили позиции

Как сообщил директор департамента антикоррупционной политики Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, неправительственная международная организация по исследованию уровня коррупции Transparency International опуб­ликовала Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 2018 год.

Наша страна в рейтинге ИВК набрала 31 балл и заняла 124-ю строчку, сохранив тем самым предыдущую позицию.

Казахстан оценивался в 9 исследованиях. При этом эксперты пяти рейтинговых агентств, на анализе которых строится ИВК, положительно оценили усилия Казахстана по борьбе с коррупцией.

По словам Данияра Сабирбаева, удержание Казахстаном своих позиций в рейтинге ИВК на фоне роста транснациональной и локальной коррупции свидетельствует о положительной динамике. Он также отметил, что мировым сообществом положительно оценивается деятельность АДГСПК по вовлечению граждан в искоренение бытовой коррупции.

Успешными примерами граж­данского участия можно назвать деятельность общественных советов, а также специальных мониторинговых групп агентства с привлечением общественности.