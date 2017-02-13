Закрепить на конституционном уровне Ольга Файнштейн

Казахстанцы активно включились в обсуждение предложенной Главой государства программы конституционных реформ. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в Рабочую группу по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти уже поступило более 500 предложений от граждан страны. Они касаются усиления роли Парламента, ответственности Правительства и местных органов власти, деятельности правоохранительной и судебной систем.



Промежуточные итоги всенародного обсуждения проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» были рассмотрены в пятницу в Акорде на третьем заседании Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, образованной решением Президента РК. Как отмечалось на заседании, в целом казахстанцы поддерживают базовые положения проекта закона, предложенного Президентом. При этом многие высказывают свои идеи по совершенствованию системы государственного управления.



В частности, казахстанцы предложили закрепить роль Первого Президента в становлении независимого государства конституцион­но. Об этом по итогам третьего заседания рабочей группы сообщил директор НИИ гражданско-правовых исследований Казахского гуманитарно-юридического университета Толеш Каудыров. «Конституцион­ная реформа вызвала очень большое оживление в обществе. Комиссия выражает благодарность всем, кто направил свои предложения», – сказал он, напомнив, что реформа предусматривает внесение изменений не только в Конституцию, но и в другие законодательные акты.



По словам Толеша Каудырова, из 45 полномочий 39 Глава государства готов передать в руки Правительства и Парламента. «Это мировое событие, когда исполнительная власть по собст­венной воле отдает 39 полномочий», – считает ученый.



Некоторые граждане даже выражают озабоченность по этому поводу. «При доброжелательном отношении и к Правительству, и к Парламенту, и к судебной сис­теме люди все же высказывают сомнения: а стоит ли передавать им полномочия от Главы государства? Может быть, еще рано? Может быть, Президенту, с именем которого связаны все наши успехи за прошедшие четверть века, стоит оставить эти полномочия за собой?» – отметила член рабочей группы профессор Академии государственного управления при Президенте РК Зинаида Федотова. Эксперт подчеркнула, что в основном население поддерживает изменения, заложенные в законопроекте.



Предложения затронули самые разные сферы общественно-политической жизни страны, начиная с выборов и заканчивая полномочиями высших ветвей власти. Так, в рамках политических реформ казахстанцы предложили сократить полномочия органов прокуратуры. По словам члена рабочей группы, ректора Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева Омрали Жалаири, некоторые их полномочия по общему надзору можно сократить, оставив за ведомством функции по уголовному преследованию.



Различные мнения звучат и по статье 26 Конституции, но в основном общественность поддерживает поправки в данную статью.



Ряд интересных предложений по нескольким статьям Основного закона высказали в Костанайской областной коллегии адвокатов. В частности, предлагается изменить действующую редакцию статьи 81 Конституции путем дополнения компетенций Верховного суда РК следующим: «...в предус­мотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела». Такое дополнение логичес­ки необходимо, считают адвокаты, уже потому, что до установления такого конституционного положения Верховный суд РК этими полномочиями фактически наделен. Это следует прежде всего из Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также из Гражданско-процессуального кодекса РК, установившего процессуальный порядок осуществления указанных полномочий Верховного суда по рассмотрению отнесенных к его подсудности дел в качестве суда первой инстанции, в частности по инвестиционным спорам.



Представляется более правильным первоначально наделить Верховный суд РК такими полномочиями по Конституции, как и предлагается в обсуждаемом законе о внесении в нее изменений и дополнений, а только потом, по иерархии, внести изменения в Конституционный закон и Гражданско-процессуальный кодекс РК.



Исходя из концептуального содержания самого проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», которое заключается в перераспределении полномочий между ветвями государственной власти и дальнейшей демократизации государственного устройства, представляется возможным затронуть в этом контексте еще некоторые вопросы относительно судебной власти, считают в коллегии.



В соответствии с Конституцией РК Президенту, депутатам Парламента, Правительству принадлежит право законодательной инициативы – это, безусловно, очень важное полномочие указанных ветвей власти. Судебная власть такого полномочия до настоящего времени не имеет, что делает ее неравной в этом вопросе относительно других ветвей. Представляется, что этот вопрос заслуживает самого широкого и всестороннего обсуждения и принятия положительного решения. Соответственно, эта норма может быть дополнена указанием «…и Верховному суду РК».



Кроме того, опять же представительная и исполнительная ветви власти, в соответствии со статьей 72 Конституции РК, наделены такими полномочиями, как право обращения в Конституционный совет РК. В то время как судебная ветвь власти в лице Верховного суда РК такое полномочие не имеет, что опять делает ей неравной относительно указанных ветвей власти. В то же время судебной власти объективно, в соответствии с конституционными полномочия­ми, на основании рассмотрения подсудных судам дел, анализа и разъяснения судебной практики реально необходимы указанные выше полномочия в интересах более эффективного государственного управления всеми тремя ветвями власти в системе сдержек и противовесов. Поэтому аналогично часть 1 статьи 72 может быть дополнена указанием «и Верховного суда РК».



В настоящее время суды в соответствии со статьей 78 Конституции РК вправе обратиться в Конституционный совет только при рассмотрении конкретных дел. В качестве основания для обращения судов в Конституцион­ный совет она предусматривает случаи ущемления законами и иными нормативно-правовыми актами закрепленных Конституцией законных прав и свобод «человека и гражданина», однако никак не регламентирует аналогичную правовую ситуацию в отношении нарушения прав и законных интересов организаций и юридических лиц.



Здесь же следует обратить внимание на предлагаемое дополнение в части 2 статьи 72 Конституции РК, согласно которому Конституционный совет рассмат­ривает обращения «Президента Республики в случаях, предус­мотренных подпунктом 10-1) статьи 44 Конституции». Более целесообразно его включить в часть 1 указанной статьи, где перечислены основания обращения имеющих на это право государственных органов и должностных лиц, не смешивая их с правомочиями судов.



В целом, считают члены рабочей группы, отрадно, что население проявило столь живой интерес к обсуждению предстоя­щих реформ. Окончательных решений пока нет, законопроект будет доработан с учетом поступающих предложений и внесен на рассмотрение Главы государства.

