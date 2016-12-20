​Закрепить положительный тренд

Итоги социально-экономического развития и исполнения бюджета РК за 11 месяцев 2016 года, а также законопроекты «О стандартизации» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения единства измерений и стандартизации» рассматривались вчера на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

Акцент на деловую и инвестиционную активность

Открывая заседание, глава Правительства отметил, что показатели по итогам 11 месяцев 2016 года положительные, рост ВВП составил 0,8%. Поэтому необходимо, использовав резервы, закончить год с одно­процентным ростом. Есть недостатки со своевременным освоением средств, но, как заверили акимы регио­нов, ситуа­ция по итогам 12 месяцев выправится.

Детально итоги социально-экономичес­кого развития республики за 11 месяцев представил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он, в частности, подчеркнул, что в январе – ноябре наблюдалось ускорение роста экономики до 0,8%, что на 0,2 процентных пункта выше уровня, достигнутого по итогам 10 месяцев. Рост производства товаров составил 0,9%, услуг – 0,6%.

Положительная тенденция стала следствием реализации программ и планов по диверсификации экономики, развитию инфраструктуры, предпринимательства, АПК, а также мер по обеспечению занятости.

Глава МНЭ отметил, что в стране сохраняет­ся деловая и инвестиционная активность, ситуация на финансовом рынке стабильная. Так, по итогам 11 месяцев главными драйверами роста экономики стали такие сектора, как строительство (рост на 7,5%), сельское хозяйство (на 4,5%), транспорт (на 3,8%) и обрабатывающая промышленность (на 0,5%).

– В промышленности отмечаются положительные тенденции, – прокомментировал К. Бишимбаев. – Так, в ноябре по сравнению с октябрем рост в промышленности составил 4%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – 1,1%. Основным источником роста в промышленности стали опережающие темпы роста в обрабатывающей промышленности, которые сложились выше, чем в горнодобывающей.

По мнению министра, динамика развития экономики за 11 месяцев позволяет ожидать превышения целевых параметров по росту экономики по итогам 2016 года. В целом основной вклад в рост ВВП вносит реализация госпрограммы «Нұрлы жол» и Антикризисного плана Правительства и Национального банка с общим объемом финансирования около 1,7 трлн тенге.

– В целом по итогам года ожидается рост ВВП на уровне 0,8–1% вместо прогнозных 0,5%, – заключил глава МНЭ.

Темпы освоения ускорились

Подводя итоги исполнения государственного бюджета за 11 месяцев, министр финансов Бахыт Султанов акцентировал внимание на высоких темпах роста доходов всех уровней бюджета. В государственный бюджет уже поступили доходы на уровне годового объема прошлого года.

Расходы госбюджета оплачены на сумму 1,5 трлн тенге больше, чем за такой же период прошлого года. Министр финансов подчеркнул, что темпы освоения нынче лучше, чем в 2015 году.

По его информации, доходы в госбюджет (без трансфертов) поступили в сумме 5,8 трлн тенге. Сумма перевыполнения по госбюджету составила 396 млрд тенге, по республиканскому – 255 млрд тенге и местным – 141 млрд тенге. В целом доходы госбюджета исполнены на 107,3%, респуб­ликанского – 106,6% и местных – 109,1%.

По итогам года ожидается значительное перевыполнение налоговых поступлений – на 250–300 млрд тенге, что позволит не привлекать гарантированный трансферт из Нацфонда.

Что касается расходов госбюджета, то они выросли на 20%, достигнув почти 9 трлн тенге. В целом расходы государственного бюджета исполнены на 97%, республиканского бюджета – на 98,2% и местных бюджетов – на 96,6%. Исполнение расходов республиканского бюджета по итогам года ожидается в пределах 98,6%.

– Доходы республиканского бюджета будут исполнены на 100,1%, расходы – на 98,6%, в том числе по программе «Нұрлы жол» – на 99,9%. Кассовые остатки, переносимые на следующий финансовый год, составят порядка 130 миллиардов тенге, что позволит начать своевременное и бесперебойное финансирование расходов нового года, – резюмировал Б. Султанов.

Обрабатывающий сектор показывает устойчивость

О ходе индустриально-инновационного развития страны проинформировал министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

По его данным, несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, обрабатывающая промышленность демонстрирует устойчивость в период кризиса (рост 0,5%). В горнодобывающем секторе объем добычи руд цветных металлов за 11 месяцев по сравнению с прошлым годом увеличился на 8,1% за счет роста добычи медной руды и бокситов.

В металлургии объем производства вырос на 6,8%, в том числе в черной металлургии – на 3,5% в связи с увеличением объема производства стали, ферросплавов, в цветной металлургии – на 8,8% за счет увеличения выпуска глинозема, меди, свинца, золота.

Наблюдается рост объемов производства в фармацевтической промышленности на 2,8%.

Отмечается снижение в отрасли машиностроения на 17,1% в основном из-за сокращения производства в автомобилестроении. Однако в последние месяцы в этой отрасли наметился рост производства.

Спад отмечается в производстве строительных материалов на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная причина тому – уменьшение объемов строительных работ в 10 регио­нах Казахстана.

Вместе с тем по транспортному комплексу индекс физического объема за 11 месяцев был на уровне 103,8%. Объем перевозок грузов сократился на 0,3% и составил 3,16 млрд тонн. Грузооборот увеличился на 0,2% и составил 361,3 млрд ткм. Количество перевезенных пассажиров возросло на 2,3% и составило 20,3 млрд человек. Пассажирооборот исчислялся 240,4 млрд пкм и вырос на 3,7%. Причинами снижения перевозок грузов являются сокращение погрузки нефтяных грузов железнодорожным транспортом, снижение импорта нефтепродуктов, уменьшение погрузки угля в экспортном сообщении в связи с сокращением перевозок в Финляндию, Узбекистан и Украину. По итогам 2016 года ИФО по транспорту прогнозируется на уровне 104%.

Представляя ситуацию в энергетической отрасли, глава отраслевого ведомства Канат Бозумбаев сообщил, что, по оперативным данным, объем добычи нефти и конденсата составил 70,8 млн тонн, или 102,3% к плану текущего года и 97,6% к аналогичному периоду прошлого года.

– Принятые в текущем году меры по поддержке предприятий нефтегазовой отрасли, а также запуск Кашагана позволят увеличить годовой плановый объем добычи нефти с 74 до 75,5 миллиона тонн, – уточнил министр энергетики.

Добыча газа составила 41,9 млрд кубометров, или 106,1% к плану 2016 года и 102% к аналогичному периоду прошлого года. Годовой план в 44 млрд кубометров планируется выполнить. По словам министра, плановый показатель будет исполнен и даже немного перевыполнен и по сжиженному газу. На сегодня произведено 2,4 млн тонн – это 105% к аналогичному периоду прошлого года. Объем добычи угля составил 89,1 млн тонн, или 98,1% к уровню прошлого года при плане на 2016 год 101,5 млн тонн. Здесь также ожидается выполнение плана. Объем добычи урана за истекший период был на уровне 22 347 тонн, или 104% к аналогичному периоду прошлого года.

К. Бозумбаев заверил, что Министерство энергетики обеспечит достижение всех запланированных показателей.

Год выдался урожайным

Стабильное положение сложилось и в аграрном секторе.

– Объем валовой продукции сельского хозяйства за отчетный период составил 3,4 триллиона тенге, индекс физического объема на 4,5% больше аналогичного периода прошлого года, – отчитался первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

По его словам, объем инвестиций в сельское хозяйство вырос почти на 50%, составив 228 млрд тенге против 148 млрд тенге в прошлом году. Этот рост связан с введением новых проектов в регионах в рамках увеличения экспортного потенциала мяса КРС, развитием кооперации на селе, увеличением объемов инвестиционного субсидирования. В отрасли животноводства отмечается увеличение поголовья животных в среднем на 1,3% и производства мяса – на 3,5%, молока – 3,1%.

Валовой сбор зерна составил 23,7 млн тонн в бункерном весе, что почти на 4 млн тонн больше прошлого года. Средняя урожайность составила 15,4 ц/га, что на 15% больше уровня 2015 года. Собранный объем полностью обеспечивает внутреннюю потребность страны и экспортный потенциал на уровне 8,5–9 млн тонн. На сегодня экспорт зерновых составляет 7,9 млн тонн, что превышает прошлогодний уровень на 12%.

Собрано 3,6 млн тонн овощей и 2,2 млн тонн бахчевых культур, что выше уровня прошлого года на 511 тыс. тонн.

Первый вице-министр сельского хозяйства отметил рекордный урожай по сбору риса, яблок и хлопчатника.

– За отчетный период объем производства продуктов питания увеличился на 3,8% и превысил 1,2 триллиона тенге, – заключил К. Айтуганов.

Не допускать снижения производства

Председатель правления АО «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев, оценивая экономическое «самочувствие» группы фонда, отметил, что, согласно оперативным данным, агрегированная выручка по 12 крупным портфельным компаниям за 11 месяцев составила 5 трлн 152 млрд тенге, что на 19% выше показателя аналогичного периода 2015 года. Агрегированная операционная прибыль до уплаты налогов по основным 12 компаниям равнялась 478,4 млрд тенге, что на 85% выше аналогичного периода прошлого года.

В свою очередь председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Ерболат Досаев доложил о деятельности холдинга по реали­зации основных государственных и правительственных программ, участию в жилищном строительстве и поддерж­ке предпринимательства в рамках гос­программы «Нұрлы жол», финансированию индустриальных проектов в рамках ГПИИР, а также поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках программы «ДКБ-2020».

По его данным, в рамках реализации ГПИИР на 2015–2019 годы сумма финансирования составила 225 млрд тенге, из которых Банком развития Казахстана (БРК) привлечены средства внешних источников на сумму 150 млрд тенге. Так, на 1 декабря 2016 года Банком развития Казахстана (БРК) профинансировал 9 проектов на сумму 171,1 млрд тенге, из которых 2 проекта введены в эксплуатацию. Это строительство рельсобалочного завода в г. Актобе и завода по производству цианистого натрия в г. Каратау.

За 11 месяцев по программе «ДКБ-2020» фонд «Даму» через субсидирование ставки вознаграждения поддержал 1 823 проекта на общую сумму кредитов 265,8 млрд тенге, через инструмент гарантирования – 960 проектов на общую сумму кредитов 28,3 млрд тенге.

В рамках госпрограммы «Нұрлы жол» за счет поддержки, оказанной фондом «Даму» субъектам малого и среднего предпринимательства, за 11 месяцев 2016 года реализовано продукции на 150 млрд тенге, создано 489 рабочих мест.

По жилищному строительству за отчетный период сдано в эксплуатацию 400,2 тыс. кв. м жилья, или 7 020 квартир.

– По итогам 2016 года холдингом «Байтерек» будут достигнуты запланированные индикаторы в соответствии с вышеуказанными программами, – подытожил Е. Досаев.

...Заслушав отчеты глав центральных государственных органов и акимов регионов об итогах социально-экономического развития за 11 месяцев, Премьер-министр отметил, что согласно докладам в экономике фиксируется положительная тенденция, по сравнению с началом года во многих регионах отмечается рост.

Б. Сагинтаев напомнил, что по итогам года прогнозировался рост ВВП в 0,5%, на данный момент рост уже составил 0,8%.

– Все доклады, которые мы сегодня слышали, говорят о том, что у нас есть возможность завершить год на уровне 1%, – заметил он.

Глава Правительства поручил мобилизоваться и освоить выделенные государством средства, особенно по программе «Нұрлы жол». Б. Сагинтаев предписал Министерству финансов обеспечить мониторинг освоения бюджетных средств центральными исполнительными органами. Обращаясь к акимам регионов, Премьер-министр подчеркнул необходимость проведения работы по удержанию инфляции в коридоре 6–8%.

Стандартизация – по международной модели

Следующим вопросом на повестке дня был законопроект «О стандартизации». Презентуя его, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек сообщил, что в Казахстане стандартизация регулируется законом, принятым в 2004 году. Однако развитие экономики и международная практика в области стандартизации в настоящее время диктуют необходимость перехода на международную модель.

Новый документ законодательно закреп­ляет национальную систему стандартизации как совокупность субъектов и их отношений в процессе осуществления дея­тельности в сфере стандартизации. В нем четко определены цели, задачи, принципы стандартизации, функции, компетенция и процедуры взаимодействия субъектов стандартизации. При этом впервые введены в систему Нацио­нальный орган по стандартизации, проектные технические комитеты по стандартизации, технические эксперты. В законопроекте уполномоченному органу отведена роль органа, регулирующего государственную политику в сфере стандартизации, а национальному органу по стандартизации – функцию оператора процесса стандартизации.

Ожидается, что в результате принятия законо­проекта и сопутствующего ему проек­та закона будут достигнуты: гармонизация национальной системы стандартизации, обеспечение единства измерений с международной моделью, принятие консенсусных нацио­нальных стандартов, создание условий для развития качества продукции, работ и услуг и привлечения инвестиций, стимулирование внедрения инноваций и трансферта технологий.