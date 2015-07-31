Свежий выпуск Закрепить успехи, решить проблемы Николай ИВАНОВ, Астана

Программа «Денсаулық» должна прийти на смену программе «Саламатты Қазақстан», действие которой заканчивается в текущем году. И если в прош­лые годы основной упор был сделан на создание инфраструктуры отрасли – построено более 500 новых объектов, отремонтировано более 4 тыс. больниц и поликлиник, а также закуплено оборудования на сумму свыше 75 млрд тенге, то уже со следующего года систему ожидает ряд серьезных нововведений. О том, на чем акцентировали свое внимание разработчики программы «Денсаулық», мы попросили рассказать председателя правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абая БАЙГЕНЖИНА.

– Абай Кабатаевич, для начала давайте подведем предварительные итоги: справилась ли с поставленными задачами программа «Саламатты Қазақстан»? Или что-то еще осталось невыполненным?

– Большая часть работ, конечно, выполнена. Создана инфраструктура, в стране появились новые медицинские учреждения, отечественные специалис­ты получили возможность обучаться новым технологиям диагностики и лечения в ведущих клиниках ближнего и дальнего зарубежья. Но основной задачей все-таки стало внедрение новых механизмов управления финансовыми потоками в отрасли. Внед­рена Единая национальная система здравоохранения (далее – ЕНСЗ), которая дала пациентам право свободно выбирать врача и медицинскую организацию. В результате количество граждан, воспользовавшихся свободным выбором стационара при плановой госпитализации, возросло в 2,3 раза и достигло в среднем 800 тысяч человек в год. В результате сокращено и перепрофилировано более 14 тысяч единиц коечного фонда.

Стала доступной высокоспециализированная медицинская помощь, особенно в кардиохирургии, интервенционных вмешательствах и трансплантологии, позволившая увеличить объем услуг ВСМП с 7 тысяч в 2009 году до 60 тысяч в 2014 году. При этом оплата медицинских услуг производилась через Единого плательщика за каждого пролеченного пациента. Все реализованные меры способствовали улучшению целевых показателей здоровья: речь идет о значительном снижении младенческой и материнской смертности, а также смертности от туберкулеза. Но вместе с тем итоги госпрограммы «Саламатты Қазақстан» наиболее четко продемонстрировали и имеющиеся недостатки системы, без решения которых дальнейшее улучшение здоровья граждан станет затруднительным. В первую очередь это слабый уровень первичной медико-санитарной помощи, низкий уровень менеджмента у руководителей медицинских организаций и неадекватность нынешних принципов финансирования системы растущим ее потребностям.

– Так в чем же беда первичного звена?

– Если говорить о приоритетности первичной медико-санитарной помощи, то она не сопровождается кардинальными сдвигами. Технический и кадровый потенциал этого сектора не стал центральным звеном в системе здравоохранения и не обеспечил перемещение потока пациентов из стационара в поликлиники. Не ликвидирован дефицит кад­ров – врачи первичного звена составляют лишь 13,8% всех врачей. Участковых врачей и врачей общей практики почти на 20% меньше количества ставок должностей этих категорий, а качество подготовки их оставляет желать лучшего. Низкая подготовка специалистов по вопросам педиатрии поставила под угрозу качество оказания медицинской помощи детям, особенно в условиях «непродуманного» закрытия педиатрических факультетов. Совместительство повысило нагрузку врачей, вызывает очереди, спешку и неполноценный осмотр. При этом сокращение числа обслуживаемого населения не произошло ввиду отсутствия подготовленных врачей первичного звена.

Что же касается оплаты труда, которая должна быть дифференцированной и увеличиваться в зависимости от объема и качества выполненных работ, то сейчас в большинстве случаев она осуществляется только за счет вакантных ставок, отсюда и вытекает дефицит специалистов, особенно на селе.

– Разработчики новой гос­программы «Денсаулық» учитывают эти моменты?

– Да. Министерством здравоохранения и социального развития разработана программа дальнейшего развития здравоохранения страны «Денсаулық» на 2016–2020 годы. Наряду с новыми планами разработчики постарались учесть и слабые стороны предыдущей программы, опирались на международный опыт. Если говорить вкратце, основные меры реформирования отрасли касаются развития общественного здравоохранения, интеграции всех служб вокруг нужд населения, обеспечения качества медицинских услуг, а также реализации Национальной политики лекарственного обеспечения и так далее. Острых моментов много, но их решение – это вопрос времени.

К примеру, в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи – то, о чем мы говорили выше, – намечен комплекс мер для обеспечения «универсальнос­ти» врачей за счет поэтапного перехода к семейному принципу, предусматривающему наблюдение за здоровьем человека в течение всей его жизни с акцентом на профилактику. Основные реа­лизаторы – врачи общей практики или мультидисциплинарные команды, в составе которых есть и терапевты, и педиатры, и гинекологи. В перспективе такие универсальные специалисты станут координаторами лечебного процесса не только для поликлиник, но и для стационаров. Предусмот­рена возможность сохранения педиатрических участков в густонаселенных регионах.

Кроме того, будет оказываться государственная поддержка развитию малого и среднего бизнеса в сфере оказания первичной медицинской помощи. В рамках ГЧП планируется строительство амбулаторно-поликлинической сети с передачей этих объектов в доверительное управление с возможностью последующей приватизации при условии постоянного сохранения профиля дея­тельности.

Доступность медицинской помощи обеспечится максимальным приближением услуг первичной медико-санитарной помощи к месту жительства граждан. В среднем на одного врача общей практики со временем будет приходиться от 1,5 до 1,8 тысячи прикрепленного населения. При этом, по новым государственным стандартам высшего образования, это будут специалисты широкого профиля, владеющие современными знаниями, обладающие практическими и коммуникативными навыками и умеющие работать в команде.

Продолжится и совершенствование системы финансирования услуг и оплаты труда врачей первичного звена. Для их привлечения будет создана система социальной поддержки. Для тех, кто работает в сельской местности, пересмотрят состав и величину социального пакета.

– На ваш взгляд, как улучшить систему финансирования в здравоохранении?

– Я сторонник обязательного медицинского страхования, которое применяется во всех развитых странах мира. И каждому гражданину необходимо осознать, что именно он несет ответственность за свое здоровье и должен ради этого делать определенные отчисления. Во-первых, это позволяет существенно увеличить ресурсное обеспечение здравоохранения, во-вторых, повысить экономическую заинтересованность и ответственность медучреждений и медработников за конечный результат своей деятельности и, в-третьих, заинтересовать работодателей в сохранении здоровья трудящихся. Поэтому я поддерживаю решение о внедрении обязательного социального медицинского страхования, при котором работодатель и работник будут принимать солидарное участие в финансировании отрасли наряду с государством.

Средства в первую очередь будут направлены на качественное улучшение системы по семи направлениям. Речь идет о повышении доступности первичной медико-санитарной помощи через увеличение обеспеченности врачами общей практики, увеличение соотношения зарплат врачей к средней заработной плате в экономике, расширение амбулаторного лекарственного обеспечения, повышение доступности услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации, расширение услуг паллиативной помощи, повышение зарплат преподавателей медицинских вузов и так далее.

На первом этапе будет проведена подготовительная работа, а уже к 2017 году появится Фонд обязательного социального медицинского страхования на базе Единого плательщика услуг с многоканальной системой финансирования. Это очень популярная практика в европейских странах.

Внедрение системы страхования позволит вывести финансовые средства здравоохранения из государственной казначейской системы. С одной стороны, это открывает возможности для более гибкого и эффективного финансирования услуг здравоохранения, а с другой – повышает ответственность участников системы в отношении рационального использования денежных средств.

– Коснутся ли изменения кад­ровой подготовки?

– В этой части планируется оптимизация перечня медицинских и фармацевтических специальностей, будет усовершенствована политика отбора и приема граждан в медицинские вузы, в том числе на основе внедрения психометрического тестирования студентов. Будут обновлены государственные стандарты образования. Обязательным условием дальнейшего развития медицинского образования станет его полная информатизация с созданием онлайн-сервисов, ­библиотек, аудиторий, персональных электронных аккаунтов студентов и преподавателей. Будут внедряться дистанционные технологии, привлекаться специалисты из-за рубежа, предусмотрена обязательная аккредитация организаций и учебных программ в соответствии с мировыми стандартами.

Поэтому, я считаю, новый документ призван закрепить достигнутые успехи и решить имею­щиеся проблемы в вопросах охраны здоровья. Это – основа для планомерного и поступательного развития отрасли до 2050 года.



