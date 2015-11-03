Закрома стабфонда полны

Светлана АБЕНОВА
фото Сергея СУРОВА
О проделанной работе на очередном заседании акимата ВКО рассказал заместитель председателя СПК "Ертiс" Нурлан Нигметов.

– Создание областного стабфонда, предназначенного для сглаживания сезонных колебаний цен на основные виды продуктов питания, является одной из необходимых мер, принимаемых местными исполнительными органами по обеспечению продовольственной безопас­ности региона, – отметил он.

Путем заключения фьючерсных договоров для жителей областного центра припасено 2 000 тонн картофеля, капусты – 810, моркови – 400, лука – 670, свеклы – 120. В общей сложности закуплено 4 000 тонн плодоовощной продукции, которая хранится в овощехранилищах крестьянских хозяйств "Батай" и "Ұлан-Жеміс".

Для семейчан приобретено 5 700 тонн плодоовощной продукции, а ее сохранность взяло на себя ТОО "Агрофирма "Приречное".
Во время очередной рабочей поездки в Семей глава региона Даниал Ахметов побывал в овощехранилищах одного из лучших хозяйств Восточно-Казахстанской области, где познакомился с условиями хранения продукции стабилизационного фонда. В эти дни здесь в полном разгаре работы по переборке и расфасовке урожая картофеля, лука, свеклы, моркови и капусты.

Реализацию плодоовощной продукции в период межсезонья планируется осуществлять с ноября 2015 года по социальным ценам в специальных торговых точках. В Семее определены 84 пункта продажи дешевых овощей городскому населению, в Усть-Каменогорске – 51.
Хорошим подспорьем экономии семейного бюджета горожан стали сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где только в 2014 году реа­лизовано мяса, растительного масла, меда, овощей и прочей продукции по доступным ценам почти на 2,2 млрд тенге.

