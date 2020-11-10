Закроют ли на карантин кинотеатры в Алматы

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в ходе онлайн-брифинга назвал условия для повторного закрытия кинотеатров в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По постановлению главного санитарного врача РК под номером 57 разрешена деятельность кинотеатров при соблюдении правил. Если жители заразятся там один раз инфекцией, то не закроется, но там должны будут усилены работы дезинфекции. Но если случаи заражения будут повторяться, то именно этот кинотеатр будет закрыт", – сказал Бекшин.
В целом по его словам, если в городе будет большое число заражений, то карантинные меры в отношении всех кинотеатров будут пересмотрены.
Напомним, в Алматы кинотеатрам разрешили работать с 26 октября.