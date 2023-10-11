Закружилась листва золотая

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Михаил Тё

В Таразе состоялся первый региональный литературно-художественный фестиваль «Есениада-2023», посвященный творчеству известного поэта
Сергея Есенина.

В этот день у барельефа мастера слова собрались учащиеся школ и студенты вузов, представители общественнос­ти, этнокультурных объединений области. Для них была представлена разнообразная информация о жизни и творчестве поэта.

Тон фестивалю, организованному Русской общиной «Радонеж» при поддержке Ассамблеи народа Казахстана региона и акимата Тараза, задали артисты Областного русского драматического театра, подготовившие литературно-музыкальное представление на основе произведений Есенина. Свое мастерство показали актеры Надежда Новикова, Анна Коломейцева, Ирина Энеева, Арайлым Байбосын, Ерболат Ильясов. Помощник режиссера Елена Шинкаренко и артист Тимур Романюк исполнили под гитару песню на стихи поэта «Закружилась листва золотая».

– Мы выбрали стихотворения, которые по душе нам, а также понятны современной молодежи. Из них составили литературный блок, который, надеюсь, надолго запомнится ценителям творчества Сергея Есенина. Хочется верить, что мы смогли привлечь молодежь к чтению, заинтересовать поэзией Есенина, – сказала Елена Шинкаренко.

В конкурсе чтецов приняли участие около 150 школьников и студентов. В их исполнении прозвучали такие произведения Сергея Есенина, как «За темной прядью перелесиц», «Письмо матери», «Отговорила роща золотая», «Черемуха», «Береза», «В этом мире я только прохожий», и многие другие. Лучшими чтецами в разных возрастных категориях признаны Анна Павлова из гимназии № 40, учащийся СШ № 2 Ислам Шеремет-оглы и студентка Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Илария Вавулиди.

– Поэзия Есенина близка многим читателям вне зависимости от нацио­нальности, ведь он пишет об общечеловеческих ценностях, – отметила заведую­щая литчастью Областного русского драмтеатра Ольга Махиня.

Фестиваль завершился литературным вечером в КГУ «Қоғамдық келісім». Поэтические клубы имени Галины Чибитко и «Очаг» представили музыкально-литературную композицию. На сцене звучали произведения поэта, песни на его стихи – «Клен», «Над окошком месяц», «Письмо к женщине», «Никогда я не был на Босфоре» и другие.

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