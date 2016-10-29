Закрыть неэффективные КСК предлагают власти Астаны

Заменить нерезультативные кооперативы собственников квартир на управляющие сервисные компании предлагают в управлении жилищной инспекции Астаны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата столицы.
На сегодняшний день в столице насчитывается 2 392 многоквартирных жилых дома, которые обслуживают 419 кооперативов собственников квартир, и, как показывает статистика, нареканий в адрес КСК из года в год не уменьшается.
"Основная проблема – слабая регистрация кондоминиумов. Застройщики и КСК не хотят проводить работу по их регистрации по той простой причине, что распоряжаются общим имуществом без согласия жильцов. Если КСК сдают подвальные помещения, то застройщики – технические этажи. Это и вызывает недовольство жильцов", – считает руководитель столичного Управления жилищной инспекции Алихан Куатбеков.
По его словам, от 40% жителей обращения поступают исключительно по этому вопросу. Кроме этого, жильцы недовольны качеством обслуживания КСК. Решение этого вопроса он видит в сокращении неэффективных КСК и переходе к созданию управляющих сервисных компаний.
"По опыту действующих 18 таких организаций в Астане есть результат. Материально-техническая база и наличие квалифицированных кадров позволяют управляющим компаниям справляться с любым объемом работы. На 2 392 действующих дома потребуется 45–50 таких фирм", – считает Куатбеков.