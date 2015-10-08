Закрыть все лазейки Свежий выпуск 525 Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

«Новый кодекс закрыл для педофилов лазейки! Для них отменено: условное осуждение; условно-досрочное освобождение; любые сроки давности; примирение с потерпевшим; освобождение при деятельном раскаянии, поручительстве или стечении тяжких обстоятельств; замена неотбытой части наказания на штраф или ограничение свободы; отсрочка отбывания лишения свободы при наличии детей; амнистия. Замечательно. Правда, долгая дорога была к этому», – с удовлетворением отметил на своей страничке в соцсети адвокат Кайрат Утегенов.

– Хочется рассказать об одном интересном и показательном случае, когда человек, подозреваемый в серии убийств сексуального характера, проходил экспертизу в 2008–2010 годах в нашем центре, – комментирует нововведения в УК судебно-психиатрический эксперт, старший врач Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Наталья Логачева. – Что было примечательного в развитии испытуемого? Ему было 10 лет, когда родители развелись. Сильно выпивающая и, как выяснилось, имеющая психические отклонения мать жестоко избивала его. В интернате, где учился будущий насильник, он часто подвергался притеснениям со стороны старших ребят. В последующем окончил медучилище, отслужил в армии и даже успел немного поработать фельдшером на «скорой». Женился, стал отцом двоих детей, но с женой отношения не сложились. Проходя психиатрическую экспертизу, он обвинял уже экс-супругу в том, что она плохо выполняла свой супружеский долг.

Первый раз его привлекли к уголовной ответственности в конце 90-х за попытку изнасилования. Тогда он был осужден на три с половиной года. Но уже через полтора года его условно-досрочно освободили за хорошее поведение. В медицину он больше не вернулся, жил какими-то случайными заработками и вскоре вновь был привлечен к уголовной ответственности, теперь уже за изнасилование с последующим убийством – жертву он задушил.

– После прохождения судебно-психиатрической экспертизы было совершенно четко установлено, что в нем явно прослеживаются черты, сближающие его с сексуальными маньяками, суд признал его вменяемым, и его осудили на 15 лет лишения свободы, – продолжает Н. Логачева. – Так же, как и в первый раз, в тюрьме вел себя хорошо: участвовал во всех мероприятиях, имел кучу поощрений. В общем, придраться было не к чему, и его опять условно-досрочно (на пять лет раньше) освободили. Имея проблемы с адаптацией в обществе, вел замкнутый образ жизни, часто менял место работы. Сексуальные потребности удовлетворял, прибегая к услугам проституток.

А с 2006 по 2007 год по Алматы прошла серия жестоких убийств, сопровождавшихся изнасилованием. Всего было зарегистрировано 8 жертв, из них только две женщины чудом остались живы. Когда в 2009 году преступника благодаря их показаниям задержали и привлекли к уголовной ответственности, то им оказался наш старый знакомый. В ходе следствия он дал добровольные показания по всем эпизодам. Беседуя на очередном психиатрическом обследовании с врачами, говорил, что женщинам верить нельзя. Они, мол, все лживые, жестокие и ленивые. Поэтому он их насиловал и убивал. Эти признания говорят о том, что в действиях испытуемого был элемент осознанности: сексуальный рецидивист боялся, что его могут поймать и разоблачить.

У большинства людей, совершивших преступления на сексуальной почве, обнаруживаются психические расстройства в рамках вменяемости. Такие как психопатия, олигофрения в степени дебильности, органические заболевания цент­ральной нервной системы или их последствия, эпилепсия, а также наркомания и алкоголизм. Поэтому суды в основном признают их вменяемыми, и они отбывают наказание в местах лишения свободы.

Общая черта всех сексуальных маньяков и серийных убийц – присутствие постоянной внутренней напряженности и тревожности, бесчувственность к чужой боли, а в детском и подростковом возрасте имеющее место быть жестокое обращение с детьми младше себя и с животными. На нормальных людей сцены, где есть насилие и жестокость, не производят провоцирующего действия. Но у группы риска, в которую входят не только сексуальные маньяки, но и подростки, а также взрослые мужчины с заниженной самооценкой, под воздействием таких сцен пробуждаются садистские наклонности. Поэтому они не просто насилуют жертву, но и убивают ее.

Это, безусловно, больные люди. Как правило, с учетом их особой социальной и общественной опасности, те, кто признан по совершенным ими правонарушениям невменяемыми, направляются судом на принудительное лечение в специализированную больницу с интенсивным наблюдением. В Казахстане такая клиника находится в Талгарском районе Алматинской области. Проводимое там лечение включает в себя активный медикаментозный курс и психотерапию. Но как бы общество ни противилось тому, чтобы эти люди жили рядом со всеми, если врачи определят, что больной уже не представляет опасности для социума, его все-таки выписывают.

– Опережая вопрос, выскажу мнение, основанное на личных наблюдениях и опыте, – говорит эксперт. – Процент рецидива подобного рода достаточно высок. Человек, имеющий психическое отклонение в сексуальной сфере, может изменяться под действием лечения, психокоррекции, но в какой-то момент психические отклонения могут неожиданно вновь проявиться.

Хотелось бы заметить, что правоту доктора подтверждает всем известный Николай Джумагалиев, который, кроме каннибализма, также был изобличен в преступлениях сексуального характера. «От них, от женщин, все несчастья – тюрьмы, преступления», – не уставал повторять в своих многочисленных интервью отечественным и зарубежным изданиям уроженец поселка Узун-Агач, что под Алматы. Сейчас каннибал, чьи убийства поражали бессмысленностью и хладнокровием, проходит лечение в Республиканской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, которая находится в Талгаре. Говорят, в неволе он разводит цветы, занимается ремонтом часов и аудио- и видео­аппаратуры, читает художественную литературу, а вечерами смотрит телевизор. Однажды подал прошение о смертной казни. Специалисты расценили это как психическое обострение…

– Психотерапевтическая работа, направленная на коррекцию личности с такими больными, как Джумагалиев, должна стоять на первом месте, – считает Наталья Логачева. – Более подробно о нем могли бы рассказать врачи, которые отвечают за его принудительное лечение. Но коль они не выписывают его, следовательно, он по-прежнему представляет социальную опасность.

К слову сказать, известный каннибал, по словам доктора, чисто внешне производит впечатление самого обычного человека.

– Разве что взгляд более тяжелый, – говорит она. – Но это видно только профессионалам, а неосведомленный человек никогда не распознает в нем опасного для окружающих больного. Когда мы разбираем личность больного, в частности сексуального маньяка, что называется «по косточкам», то, кроме индивидуально-личностных качеств, учитываем неблагоприятные факторы микросреды, я имею в виду семью и общество. Пропаганда насилия, разврата, которыми увлекаются некоторые СМИ, часто являются, как я уже сказала, провоцирующими жестокость и насилие факторами. Для подростков, у которых еще не сформирована психика, очень опасен обширный доступ к Интернету. Одному Богу известно, что закладывается в его голову при просмотре некоторых сайтов. Всплеск терроризма, когда ни в чем не повинные люди гибнут сотнями и тысячами, тоже оказывает влияние на неокрепшую психику. Ведь это – показатель того, что человеческая жизнь обесценивается.

Сегодня много говорят о химической кастрации педофилов и сексуальных маньяков как о методе лечения. У доктора Логачевой отношение к нему неоднозначное.

– Никто ведь не знает до конца, что происходит с организмом человека после введения этих препаратов, – говорит она. – Некоторые правозащитные организации считают, что введение препаратов должно происходить на добровольной основе, иначе это будет нарушением прав человека. Некоторые пациенты приходят сами раз в три месяца, чтобы получить инъекцию, другие увиливают от этого, и, следовательно, вероятность правонарушения с их стороны становится высокой. Одно время сторонники радикальных мер призывали применять в отношении сексуальных и прочих маньяков «расстрельную» статью. У меня отношение к этому, как и у многих, двойственное. Как специалист-психиатр я могу однозначно сказать: убивать человека, у которого есть психические расстройства, то есть, он болен, – и аморально, и жестоко. Тем более, что у всех еще в памяти история печально известного Чикатило. Пока занимались поиском маньяка, уже успели расстрелять нескольких невинных людей, оказавшихся «не в том месте, не в то время». Поэтому к вопросу смертной казни я отношусь очень осторожно. Но, учитывая, что процент рецидива с их стороны очень высок, я за то, чтобы такие люди были пожизненно изолированы от общества.

– Когда мы говорим об ужасных человеческих поступках, то всем нам в первую очередь нужно совладать со своими чувствами, – говорит Марат Асимов. Врач-психиатр и психотерапевт, доктор медицинских наук поддерживает коллегу. – Конечно, большинство людей готовы уничтожить обидчика своего ребенка, и, думаю, я не исключение. Но как врач, я обязан лечить человека с больной психикой. Не спорю: подобные болезни повторяются, но это не значит, что больных, представляющих опасность для социума, надо уничтожать. Цивилизованный подход предполагает лечение в специализированных медучреждениях закрытого типа. Если же невменяемость не доказана, то вместо смертной казни – пожизненное заключение, это лучшее решение.



