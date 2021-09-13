Закрытие рынка "Алтын орда" вызовет ажиотаж и рост цен – акимат

Общество
Закрытие рынка "Алтын орда", который работает несмотря на карантинные ограничения, вызовет ажиотаж и рост цен. Об этом заявил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.
Напомним, в конце августа в социальных сетях появилось видео столпотворения у рынка "Алтын орда" и ТЦ "Апорт", однако работу объектов не приостановили.
"Алтын орда" – рынок республиканского значения. Он играет большую роль в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупаются на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет ажиотаж и рост цен на продукты питания. На рынке "Алтын орда" действуют пункты вакцинации, там работают мониторинговые группы. С руководством проведена работа, чтобы они старались регулировать соблюдение санитарных норм, на рынке стараются соблюдать ограничительные меры", – сказал Батыржан Байжуманов.
Он отметил, что наплыв людей длился всего один день в связи с закупкой товаров к новому учебному году.
"На штабах мы рассматриваем такие ситуации. Было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов", – добавил он.
Напомним, в конце августа в социальных сетях появилось видео столпотворения у рынка "Алтын орда" и ТЦ "Апорт", однако работу объектов не приостановили.
"Алтын орда" – рынок республиканского значения. Он играет большую роль в ценообразовании на продукты питания в стране, потому что большинство оптовиков с регионов закупаются на этом рынке. Если мы его ограничим или закроем на несколько дней, то это вызовет ажиотаж и рост цен на продукты питания. На рынке "Алтын орда" действуют пункты вакцинации, там работают мониторинговые группы. С руководством проведена работа, чтобы они старались регулировать соблюдение санитарных норм, на рынке стараются соблюдать ограничительные меры", – сказал Батыржан Байжуманов.
Он отметил, что наплыв людей длился всего один день в связи с закупкой товаров к новому учебному году.
"На штабах мы рассматриваем такие ситуации. Было сделано замечание акимату Карасайского района о недопущении таких фактов", – добавил он.