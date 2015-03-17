Закрыто движение на трассах в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях

Из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на трассе в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
В Акмолинской области в связи с метелью, плохой видимостью, гололедом закрыто движение на участке автодороги Екатеринбург – Алматы (1 275 – 1 353 км) для грузового и общественного транспорта. Низовая метель, плохая видимость, местами гололед привели к закрытию трассы на участке Астана – Ерейментау – Шидерты (16–205 км) также для грузового и общественного автотранспорта.
В Павлодарской области из-за плохой видимости и гололеда закрыто движение на участках а/д Ульяновск – граница Карагандинской области (94–294 км), Павлодар – Успенка – до границы РФ (0–152 км) и Астана – Ерейментау – Шидерты (205–259 км) для всех видов автотранспорта.
В
Карагандинской области
метель и гололед стали причиной закрытия движения на участках а/д Алматы – Екатеринбург (1 037 – 1 142 км) для общественного и грузового видов автотранспорта и Ботакара – Калкаман (0–93 км) – для всех видов транспорта.