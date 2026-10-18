Закрытые чаты и манипуляции: как алматинца пытались вовлечь в радикальное сообщество

Общество

В интернет-сообществе обычные разговоры о личных проблемах постепенно сменились призывами к изоляции от близких

Фото: Сгенерировано ИИ

29-летний житель Алматы едва не оказался вовлечен в радикальное сообщество после того, как обратился за психологической поддержкой в интернете. Историей мужчины поделились в аппарате Антитеррористической комиссии города Алматы, передает Kazpravda.kz.

После тяжелого развода Тимур переживал эмоциональный кризис. В поисках понимания он присоединился к интернет-сообществу, где люди обсуждали одиночество, личные проблемы и разочарование в жизни.

Поначалу участники группы поддерживали друг друга, делились переживаниями и советами. Мужчина стал регулярно общаться с новыми знакомыми, поскольку чувствовал, что его понимают.

Однако со временем характер разговоров изменился. Вместо поддержки в сообществе начали распространять идеи о «врагах» и «предателях», призывать участников ограничить общение с близкими и переходить в закрытые чаты.

«После развода мне было очень тяжело. Я злился на всех и прежде всего на себя. Хотелось найти людей, которые скажут: ты не один», — рассказал Тимур.

Как отмечается в материале, подготовленном на основе информации аппарата Антитеррористической комиссии Алматы, подобные способы вовлечения могут быть незаметны на первых этапах. Сначала человеку предлагают сочувствие, затем начинают искать виновных в его проблемах и постепенно формируют недоверие к окружающим.

Переломным моментом для алматинца стала статья о способах вовлечения людей в экстремистские сообщества. Прочитав ее, мужчина узнал в описанных приемах то, с чем столкнулся сам.

«Я буквально сидел и думал: стоп. А ведь это про меня. Сначала меня просто выслушивали. Потом начали говорить, кто виноват во всех моих проблемах. Потом предложили закрытый чат. Я понял, что всё это время меня постепенно куда-то вели», — вспоминает он.

Особенно Тимура насторожили попытки убедить его прекратить общение с близкими и доверять исключительно участникам закрытого сообщества.

После этого мужчина покинул подозрительные чаты и заблокировал контакты людей, которые настойчиво приглашали его продолжить общение.

В материале подчеркивается, что повышенную осторожность стоит проявлять в периоды эмоциональных потрясений — после развода, потери близкого человека, увольнения или семейных конфликтов. В таких обстоятельствах человек может особенно остро нуждаться в поддержке и не сразу замечать попытки манипулирования.

#радикалы #вербовка #Антитеррористический центр

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