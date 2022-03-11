Закрывается еще один казахстанский вуз

Общество,Образование
Елисеева Екатерина
корреспондент

Костанайский социально-технический университет имени З. Алдамжара закрывается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК. 

Ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. Это послужило причиной для проведения внеплановой проверки в университете. В итоге комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных.

"Наша главная задача - повысить качество образования и подготовки кадров в стране. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим специалистов, знания и квалификации которых не будут соответствовать запросам работодателей. Разумеется, проверки и лишение лицензий – это непопулярная мера для тех, кто ставит во главу угла не предоставление качественных знаний, а только получение прибыли.  При этом после первой проверки министерство предоставляет администрациям вузов время для устранения нарушений, однако зачастую они не спешат это делать, предпочитая тратить время на судебные разбирательства. Разумеется, это значительно оттягивает время закрытия вуза и позволяет получать доход в виде оплаты со стороны студентов", – сообщила заместитель председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН Маншук Абдикарим.

Она сообщила, что жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году.

Отмечается, что результаты проверок были обжалованы университетом, однако постановлениями судов первой и второй инстанций все административные акты комитета по итогам проверок оставлены в силе, жалобы университета – без удовлетворения. Теперь предстоит рассмотрение в Верховном суде.

Вместе с тем постановлением Комитета университет уже лишен генеральной лицензии. Данное решение также обжаловано вузом в судебном порядке.

Фото: kosstu.edu.kz

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