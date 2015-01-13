Закрывшийся в акимате Алматы мужчина сдался полиции

Причиной оцепления вокруг здания городского акимата в Алматы стал мужчина, запершийся в одной из комнат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы."Сегодня в 11.27 некий мужчина закрылся в комнате для посетителей в здании акимата Алматы. В экстренном порядке был создан оперативный штаб, приняты все необходимые меры безопасности. В ходе переговоров мужчина конкретных требований не выдвигал, в 13.35 сдался сам", – пояснила в ходе экстренного брифинга пресс-секретарь ДВД города Салтанат Азирбек.По предварительным данным, мужчина был недоволен решением суда по гражданскому делу 2008 года. В данный момент проводятся следственные мероприятия.Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.