Закрывшийся в акимате Алматы мужчина сдался полиции

Закон и Порядок
841
Ксения Воронина
Фото kazpravda.kz
Причиной оцепления вокруг здания городского акимата в Алматы стал мужчина, запершийся в одной из комнат, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

54b4ddcb10ff31421139403.JPG

"Сегодня в 11.27 некий мужчина закрылся в комнате для посетителей в здании акимата Алматы. В экстренном порядке был создан оперативный штаб, приняты все необходимые меры безопасности. В ходе переговоров мужчина конкретных требований не выдвигал, в 13.35 сдался сам", – пояснила в ходе экстренного брифинга пресс-секретарь ДВД города Салтанат Азирбек.

54b4ddd6a1ea31421139414.JPG

По предварительным данным, мужчина был недоволен решением суда по гражданскому делу 2008 года. В данный момент проводятся следственные мероприятия.

54b4dde21bf191421139426.JPG

Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

54b4ddebce9a61421139435.JPG

Популярное

Все
Паркет раскален до предела
Как можно больше света и тепла!
Сваха как архитектор счастья
В Приаралье становится больше зеленых зон
Дух романтики и героизма
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Сохраняя правозащитный баланс
Новый уровень сотрудничества
Привлечь молодежь в библиотеку
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Почти 10 лет расхищали бюджет бухгалтер с директором в Кызы…
Пастух украл скот на 46 млн тенге в области Жетісу
Годами в бегах
Незаконную перевозку водных биоресурсов пресекли в ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]