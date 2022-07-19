Закупочную стоимость сахарной свеклы подняли до 30 тысяч тенге за тонну

Вице-министр сельского хозяйства РК Абилхайыр Тамабек провел встречу с фермерами Жетысуской области на площадке Коксуского сахарного завода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Абилхайыр Тамабек прибыл с целью обсудить сложившуюся ситуацию с сахаром, выработать дальнейшие шаги для стабилизации ситуации и рассмотреть вопросы развития сахарной отрасли.

Фермеры и руководство завода смогли обсудить с представителями ведомства накопившиеся проблемы, высказать свои предложения и задать вопросы, касающиеся отрасли.

В частности участники встречи обсудили вопрос низкой закупочной цены завода за килограмм сахарной свеклы. Каждый год собранный урожай сдается для переработки на сахарные заводы. Цена, выплачиваемая заводами, не устраивала практически всех свекловодов. Так в 2021 году завод и государство платили порядка 20 тенге за килограмм. В целях поддержки аграриев в этом году государство увеличило закупочные цены сахарных заводов - 15 тенге будет платить завод, 15 тенге в качестве субсидий будет выплачивать государство. Таким образом, за одну тонну сахарной свеклы фермер будет получать 30 тысяч тенге. В среднем в области фермеры собирают урожай сахарной свеклы в размере от 350 до 400 центнеров с га, на текущий год план собрать 200 тысяч тонн.

Также участники встречи обсудили вопросы с водообеспечением свеклосеющего региона и проблемы технического оснащения фермеров и перерабатывающих заводов.

Одним из крупнейших сахарных заводов региона является ТОО “Коксуский сахарный завод”, в сутки предприятие перерабатывает до 2000 тонн сахарной свеклы, тем самым получает более 200 тонн готовой продукции в день. С начала 2022 г. предприятие произвело 29 тысяч тонн сахара. В год завод производит около 250 тысяч тонн сахара. Годовая мощность тростникового сахара составляет 35 тыс. тонн сырья.

Отметим, Коксуский сахарный завод основан в 1932 г., в 2015 году завод был отремонтирован и запущен, вложено порядка 4,0 млрд. тенге. В 2017 году проведена модернизация завода на сумму 1,5 млрд тенге. Установлено новое высокопроизводительное оборудование.

Вице-Министр заверил участников, что проблемы и предложения системного характера будут рассмотрены на правительственном уровне, отметив, что только в русле конструктивного, открытого диалога и взаимного доверия можно решить все накопившиеся проблемы.