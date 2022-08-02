Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе

Закутанный в целлофан мужчина напугал жительницу города Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Павлодарской области.

Утренняя прогулка с собачкой обернулась для жительницы Экибастуза едва ли не детективной историей. Горожанка как обычно вышла в 07:00 часов на улицу, чтобы выгулять своего питомца. Во дворе дома по улице М. Ауэзова она заметила на лавочке завернутого в целлофан мужчину, который внешне не подавал признаков жизни.

Женщина поспешила сообщить о «страшной находке» в полицию. Но так как с собой телефона не было, она попросила об этом работников располагающейся неподалеку автостоянки.

Подъехавшие на место происшествия полицейские только было хотели развернуть целлофан, как вдруг «труп» встал и побежал.

Оказалось, мужчина, изрядно выпив накануне, шел домой, но не так и не дошел, сон свалил его с ног. Чтобы защититься от дождя, он накрылся лежащим рядом целлофаном.