​Залог будущих достижений

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Михаил Бортник, депутат Сената Парламента РК

Основой сильного и процветающего Казахстана должно быть открытое и толерант­ное общество, культивирующее получение качественного образования как залог будущих достижений, осознающее принадлежность к единой нации, сохраняющее собственную культуру и национальный код и обогащающее­ся лучшими достижениями мирового сообщества.

Считаю крайне важным, что Казахстан благодаря взвешенной политике Президента страны продолжает развиваться эволюционным путем, избегая политических потрясений. Современная история показывает, что попытки радикального развития наносят огромный урон как государству в виде политической катастрофы и экономического краха, так и простому человеку, теряющему материальный достаток, а порой и саму жизнь. В связи с этим заявление Елбасы о необходимости дальнейшего поступательного движения нашей страны вперед вселяет уверенность в будущем Казахстана.

Думаю, что в сердце каждого казахстанца теплотой отоз­вались строки в статье, касаю­щиеся программы «Туған жер». Это правильный инструмент для воспитания патриотизма и уважения к малой родине, консолидирую­щий наших граждан вне зависимости от национальной, религиозной или социальной принадлежности. У каждого из нас есть город или аул, где ты родился и вырос, и стремление оказать помощь своему региону должно только приветствоваться и поощряться. Сквозь призму поддержки малой родины мы сможем еще глубже воспитать чувство казахстанского патриотизма, особенно у молодежи.

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