Свежий выпуск
​Залог будущих достижений
Сергей НАГОВИЦЫН, Алматы

Со словами признательности и благодарности в адрес Главы государства за вклад в развитие республики выступил аким города Бауыржан Байбек, особо выделивший слова Президента о том, что в нынешних условиях реформам нет альтернативы.

– Мы всегда с чувством огромной гордости говорим, что Алматы – «золотая колыбель» Независимости, – отметил в своем выступлении аким. – Здесь принимались судьбоносные решения – утверждены Конституция, государственные символы, нацио­нальная валюта. Наш город является ярким примером беспрецедентного развития Казахстана и остается привлекательным для молодежи местом учебы, работы и досуга. Здесь обучается 137 тысяч студентов, и в этом – залог наших будущих достижений. Все это стало возможным благодаря системной поддержке Елбасы.

В ходе мероприятия в соответствии с Указом Главы государства алматинцам, внесшим весомый вклад в развитие страны, аким города вручил государственные награды. Проявлением особого внимания стало оглашение исполнения поручения Президента о премировании к юбилею Независимости в размере оклада учителей, врачей, работников социальной сферы, а также в размере 50 тыс. тенге социально уязвимых слоев населения. Как рассказал Бауыржан Байбек, число получателей этих средств составило 114 тыс. человек, на что из местного бюджета было выделено 6,3 млрд тенге. Аким отметил, что в ближайшие дни все выплаты будут завершены.

Праздничный концерт в исполнении творческих коллективов города продолжил торжественное мероприятие. 

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