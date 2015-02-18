Свежий выпуск Залог динамичного развития Досжан НУРГАЛИЕВ

Обуславливая важность задач, связанных с реализацией программы «Нұрлы жол», Асет Исекешев напомнил, что по итогам 2014 года объем промышленного производства остался в положительной зоне, несмотря на нестабильность конъюнктуры мировых рынков и сложности, связанные с ухудшением ситуации в экономиках ближних и дальних стран-партнеров. Рост производства в обрабатывающей промышленности составил 1%. За 9 месяцев 2014 года в экономику страны привлечено 19 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. При этом объем инвестиций в обрабатывающую промышленность составил 2,6 млрд. долларов, что больше на 18% по сравнению с аналогичным перио­дом 2013 года. В прошедшем периоде в легкой промышленности произведено продукции на сумму порядка 65,8 млрд. тенге. Благодаря запуску текстильных предприятий на территории СЭЗ «Оңтүстік» создано 2 тыс. рабочих мест. В целом экспорт обработанных товаров составил 17,4 млрд. долл., экспорт готовых товаров – 4 млрд. долларов.

– После принятия в 2010 году Государственной программы ФИИР и запуска проектов Карты индустриализации объемы экспорта готовой продукции увеличились в 2 раза, что свидетельствует о положительном влиянии программы на увеличение несырьевого содержания экономики, – отметил министр.

В рамках Карты индустриа­лизации в 2010–2014 годах в стране было введено в эксплуа­тацию 770 объектов. При этом 660 нововведенных предприятий ориентированы на производство конкретных товаров, из которых 15%, или свыше 100 компаний, осуществляют экспорт в общей сложности на 1 млрд. долл.

На заседании Правительства 11 февраля Президент Нурсултан Назарбаев поручил расширить меры поддержки отечественного бизнеса, в том числе экспортеров казахстанской продукции, дополнив программу «Нұрлы жол» новыми механизмами стимулирования. Говоря об этом, глава ведомства отметил, что в период снижения цен на международных товарных и сырьевых рынках, в результате которого бизнес сталкивается с целым рядом внешних трудностей, подобная поддержка является залогом успешного развития основных секторов национальной экономики.

С учетом задач, обозначенных на расширенном заседании Правительства, Министерством по инвестициям и развитию в оперативном порядке разработана новая экспортная политика, в которой предусмотрены как механизмы финансирования участников внешнеэкономической деятельности, так и вопросы переориентировки экспорта на южные рынки, в частности в Центральную Азию, на Кавказ, в Иран и далее.

– По поручению Главы государства Правительством принято решение выделить 35 миллиардов тенге на экспортное, предэкспорт­ное финансирование и лизинг участников внешнеэкономической деятельности. Сегодня мы сформировали новые подходы и механизмы по продвижению экспорта в страны южного направления. Первоначальные переговоры показывают, что в этих странах потенциальный объем экспорта для финансирования составляет 160 миллиардов тенге. Теперь наша задача превратить это в экспортные контракты по таким товарам, как вертолеты, комбайны, насосы, вентиляторы, аккумуляторы, трансформаторы, металлические трубы, удобрения, а также продукты питания, – зая­вил Асет Исекешев.

Министр разъяснил, что для продвижения казахстанской продукции будут организованы специальные торговые миссии. В феврале-марте текущего года ожидаются поездки в Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан и Монголию для переговоров по поставке металлургической продукции, нефтегазового оборудования, железнодорожной техники, строительных материа­лов, асфальтобетонных заводов и других товарных позиций.

В текущем году в рамках Карты индустриализации планируется ввод порядка 75 проектов на сумму 600 млрд. тенге с созданием 7 тыс. постоянных рабочих мест. Помимо этого в 2015 году будет продолжено строительство порядка 100 проектов индустриализации, в том числе 18 проектов республиканского уровня, по которым в текущем году предполагается освоить 500 млрд. тенге.

– Сегодня продолжаются переговоры со 100 потенциальными инвесторами, которые хотели бы участвовать в программе ПИИР-2 с совокупным объемом инвестиций на сумму 44 миллиарда долларов. В текущем году на строительных площадках по всем проектам карты будут задействованы 44 тысячи человек, – отметил министр.