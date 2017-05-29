​Залог духовного обновления

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Любовь Доброта, Шымкент

В Южно-Казахстанской облас­ти прошла юбилейная, 20-я сессия областной Ассамблеи народа Казахстана. В Доме дружбы в Шымкенте собрались руководители и члены этнокультурных объединений, акимы городов и районов, члены депутатской группы областного маслихата «Ел бірлігі», а также представители интеллигенции региона, чтобы обсудить задачи, которые вытекают из программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

Заседание XX сессии открыл аким Южно-Казахстанской облас­ти, председатель областной АНК Жансеит Туймебаев. Он рассказал о ходе реализации в регионе ряда государственных программ и выполнении поручений Президента и Правительства.

– Глава государства неоднократно подчеркивал, что в условиях глобализации выживают лишь те культуры, которые оказываются способными к адаптации и имеют крепкие основы национальной идентификации, – отметил Жансеит Туймебаев. – Наш народ отличается предельной открытостью, истинным гостеприимством и уважительным отношением к другим национальностям. И эти традиционные для казахов ценности легко и с удовольствием перенимают все этносы, проживающие в Казахстане. Тем самым культура нашей страны обогащается, а опыт межнационального согласия показывает верный принцип развития – единство в разнообразии.

Слесарь-сборщик АО «Кентау­ский трансформаторный завод» Иосиф Марцичук вышел на трибуну сессии, чтобы рассказать о личном. Мама молодого рабочего родилась в Кентау, после окончания школы она поехала учиться в Ленинград, работала в Прибалтике, там вышла замуж и переехала жить в Украину, где и родился Иосиф­. В 2011 году вся семья вернулась домой – в Казахстан.

– Помню, тогда мама сказала: «Лучше места, чем Казахстан, не найти», – говорит Иосиф Марцичук. – Именно любовь к родной земле вернула мою маму в Кентау. Теперь и для меня Казахстан – туған жер, ведь именно здесь я обрел себя, нашел верных друзей. В прошлом году по системе дуального обучения я с отличием окончил колледж при Кентауском трансформаторном заводе. Выбрал профессию электрика.

Сегодня областная Ассамблея народа Казахстана сложилась как эффективный институт реализации государственной этнополитики, посредством которой оказывается реальная поддерж­ка представителям всех нацио­нальностей в их стремлении к возрож­дению своих культуры, языка, традиций.

Ассамблея стала центром организационной работы с этносами, убеждена Елена Мартынова, заместитель председателя областного немецкого этнокультурного центра. Она поблагодарила руководство области за то, что у областной АНК появилось прекрасное здание, в котором есть оборудованные кабинеты для работы и проведения репетиций творческих коллективов, занятий в воскресных школах, зрительный зал для мероприятий. Все это – знак того, что наше государство заботится об обеспечении этнокультурных объединений всем необходимым для работы, в основе которой лежит диалог этносов и культур.

Выйти на новый уровень развития, сохраняя при этом исторический опыт и национальные традиции, трансформируя экономику, политику и общественное сознание, можно только при условии дружбы и единства в стране. Без этой духовной составляющей нет будущего. В этом оказались едины все те, кто принял участие в работе юбилейной сессии областной АНК.

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