Залог минимизации коррупции

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе
Перед собравшимися выступил заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев. Он подробно ознакомил с основными положениями Закона «О противодействии коррупции», разъяснил отдельные нормы, внесенные в законодательство. Особое внимание было уделено необходимости неукоснительного соблюдения госслужащими морально-этических принципов, регламен­тированных Этическим кодексом.

В ходе совещания также были затронуты вопросы противодействия коррупции в деятельности управлений и подведомственных предприя­тий акимата. Было отмечено, что по итогам первого полугодия, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в регионе количество зарегистрированных коррупционных преступлений снизилось в 2 раза – до 47. Из этого числа 18 правонарушений приходятся на долю работников местных исполнительных органов.

По данным правовой статистики, по итогам 6 месяцев года наиболее коррумпированной стала сфера образования, где выявлено 14 преступлений. В сфере строительства и ЖКХ их зарегистрировано три, земельных отношений – одно. Наиболее распространенными видами остаются служебный подлог, злоупотребление служебными полномочиями и хищение.
Заместитель председателя Национального бюро по противодействию коррупции озвучил конкретные примеры коррупционных преступлений, совершенных руководителями не только местных исполнительных органов, но и государственными топ-менеджерами. На совещании были также презентованы новшества антикоррупционного законодательства и внедренные с нынешнего года антикоррупционные механизмы: мониторинг, анализ коррупционных рисков, антикоррупционные ограничения и стандарты, просвещение.

Алик Шпекбаев отметил, что реформирование сферы государственных услуг – залог минимизации коррупции. В связи с этим были даны рекомендации по популяризации электронных гос­услуг, в частности сервисов электронного и мобильного правительства, деятельности Госкорпорации «Правительство для граждан».

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