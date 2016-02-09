​Залог надежного партнерства

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Адина НУРБЕРГЕН

Тесное взаимодействие

Во встрече с главой ЦИК К. Турганкуловым приняли участие председатель РОККВ Нурлан Еримбетов, руководитель штаба комиссии Аманкул Серикбаев и член ЦИК РК Марат Сарсембаев.

Глава Центризбиркома ознакомил представителей РОККВ с работой Центральной избирательной комиссии по подготовке к проведению выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан.

– Сотрудничество с организация­ми, осуществляющими наблюдение за избирательным процессом, является одним из направлений деятельности Центризбиркома по обеспечению атмосферы гласности и прозрачности выборной кампании, – отметил К. Турганкулов.

Председатель РОККВ выразил надежду на то, что сотрудничество наблюдателей с членами Центризбиркома и избирательными органами будет тесным и полезным.

– Наша деятельность призвана обеспечить прозрачность избирательного процесса, свободу волеизъявления избирателей, а также равные условия для всех участников избирательной кампании, – заявил Н. Еримбетов.

В заключение встречи К. Турганкулов отметил: «Опыт взаимодействия у нас уже имеется. Важно, что эксперты РОККВ оперативно информируют нас о выявленных нарушениях, что позволяет нам своевременно реагировать на них, а также вырабатывать меры по их недопущению в будущем».

Система наблюдения совершенствуется

Во встрече в предвыборном штабе партии «Ак жол» приняли участие председатель ­РОККВ Нурлан Еримбетов и член комиссии Аманкул Серикбаев, председатель Демократической партии Казахстана «Ак жол» Азат Перуашев, представители предвыборного штаба партии.

Стороны обсудили ход электоральной кампании, вопросы взаимодействия наблюдателей РОККВ и предвыборного штаба партии «Ак жол» по обеспечению открытости, прозрачности и справедливости выборного процесса на всех этапах, соблюдению конституционных прав избирателей и кандидатов на выборах.

Председатель РОККВ Нурлан Еримбетов отметил, что комиссия имеет солидный опыт работы начиная с 2005 года:

– С каждым электоральным циклом, с учетом накопленных практик и международных стандартов система общественного наблюдения в Казахстане совершенствуется. Мы будем наблюдать за тем, чтобы права кандидатов не нарушались, и чтобы все кандидаты в депутаты Парламента и маслихаты во всех регионах республики имели равные условия.

При этом Нурлан Еримбетов призвал вести честную борьбу с учетом морально-этических принципов, избегая применения «черного пиара».

По словам председателя ­РОККВ, на данном этапе предвыборного процесса члены комиссии проводят комплексный мониторинг ключевых аспектов выборного процесса, формируют пул наблюдателей в регионах и запускают систему обучения наблюдателей. Своими наблюдателями комиссия намерена охватить все избирательные участки страны.

В свою очередь председатель партии, руководитель предвыборного штаба «Ак жол» А. Перуашев отметил, что партия готова к взаимодействию и постоянному сотрудничеству с РОККВ. 

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