​Залог рентабельности – современные технологии

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Михаил ТЁ, Жамбылская область

Основной темой мероприятия стало применение капельного и дождевого орошения, а также ознакомление с влаго­сберегающими и другими передовыми технологиями в агропромышленном комплексе.

Так, на демонстрационном поле крестьянского хозяйства «Аспан Агро» была организована выставка современной агротехники и производимой сельхозпродукции. Руководители крестьянских формирований получили возможность не только ознакомиться с новинками сельскохозяйственного машиностроения, их техническими характеристиками, особенностями приобретения и эксплуатации представленных моделей, но и увидеть их непосредственно в деле.

Свою работу презентовал производственный кооператив «Пионер», руководство которого отметило рентабельность возделывания сахарной свеклы на 50 га только при технологии применения капельного орошения. Затем участники семинара проехали на место многолетних лесонасаждений, высаженных в текущем году на территории 20 га вдоль автомагистрали Алматы – Ташкент в рамках экологического проекта «Зеленый пояс». А на базе сельского производственного кооператива «Шайқорық бағы» они ознакомились с развитием интенсивного садоводства. Кроме того, им продемонстрирован инвестиционный проект по выращиванию лука на 50 гектарах крестьянского хозяйства «Үміт» с применением технологии капельного орошения.

Благодаря государственной поддержке за последние годы в регионе успешно развивается и животноводство. Как выяснилось, для повышения продуктивности в области необходима качественная кормовая база. Именно этот вопрос обсуждался на базе ТОО «Гамбург». Участникам семинара было представлено поле, где выращивается кукуруза на силос с применением технологии дождевального орошения. Кроме того, в ходе мероприятия обсуждены вопросы выращивания импортозамещающих овощей и фруктов.

Глава региона остался доволен увиденным и поручил соответствующим управлениям и руководителям районов шире внедрять инновационные технологии в сельском хозяйстве, на развитие которого, как сообщает пресс-служба акима области, в текущем году выделено 10 млрд тенге. Кроме того, привлечено 4,3 млрд тенге инвестиций. 

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