Свежий выпуск Залог семейного счастья Светлана ЛАЗАРЧЕВА

Познакомились они в 1986 году на дискотеке и вот уже 28 лет идут по жизни вместе, поддерживая друг друга. Поженились, когда Анжела окончила школу, а Владислав завершал обучение в техникуме.

– После окончания техникума муж работал на заводе Куйбышева, оттуда его призвали в армию, – рассказывает А. Демьянова. – В то время нашему сыну Костику было всего два месяца. Но никто тогда не знал, что армейская служба принесет семье горе. Дело в том, что Владислав и его товарищи, спасая от пожара склад с боеприпасами, защитили город Юргу, но мой муж потерял зрение.

За боевой подвиг Владислав Демьянов был награжден орденом Крас­ной Звезды и медалью за «Честь и мужество», также ему присвоено звание «Почетный граж­данин города Юрга». Узнав о трагедии, молодая жена вместе с родителями Влади­слава выехала к нему в госпиталь.

– Потом мужа перевели в Новосибирск, а затем – в Москву. Три месяца он лежал в госпиталях, а я была вместе с ним. Было очень тяжело видеть, как любимый человек страдает. Поэтому делала все, чтобы облегчить его боль. На ноги Владислава подняли, но, к сожалению, зрение так и не вернулось, – вспоминает А. Демьянова. – Но я за это время поняла, что если любишь по-настоящему, то сможешь преодолеть все трудности.

Да, порой были моменты отчаяния, но Влади­слав очень сильный духом человек. Он пошел работать в общество слепых, потом понял, что нужно продолжать учебу. Окончил с отличием Петропавловский институт бизнеса и управления. Лекции записывал на диктофон, а когда появились первые компьютеры, изучил клавиатуру и начал набирать тексты.

После окончания института его пригласили работать преподавателем экономических дисциплин в Петропавловский гуманитарно-технический колледж. А в 2009 году Владислав Демьянов блес­тяще защитил диссертацию по теме «Конкуренция на рынке труда для инвалидов по зрению» в университете «Туран» в Алматы.

В ходе работы над диссертацией он разработал программу по обу­чению слабовидящих и незрячих людей работе на персональном компьютере. Этот проект принимал участие в областном и республиканских конкурсах социальных проектов. Сейчас Владислав Геннадьевич преподает в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева.

Владислав Демьянов увлекается спортом, он – мастер спорта Респуб­лики Казахстан по легкой атлетике. Принимал участие в Паралимпийских играх в Малайзии. Проводит большую работу по адаптации объектов социальной инфраструктуры под нужды инвалидов. Активно участвует в общественном совете областного филиала партии «Нур Отан», создал ОО «Қамқор» для людей с ограниченными физичес­кими возможностями.

– По большому счету жизнь удалась. У меня прекрасная жена Анжелика – тыл и опора во всех начинаниях. У нас двое сыновей, старший – экономист, работает бухгалтером, ну а младший еще учится в школе, – говорит Владислав. Супруги Демьяновы считают, что семейное счастье – это терпение, уважение друг к другу и огромное желание помогать в трудные минуты.



