​Залог стабильности и преемственности

Начало 2019 года в Казахстане оказалось насыщенным важными политическими событиями. В марте Первый Президент – Елбасы принял решение оставить пост Главы государства. Это был беспрецедентный шаг сильного лидера. Президентские полномочия принял Касым-Жомарт Токаев.

Такие масштабные политические изменения – период возникающих рисков и вызовов, но благодаря продуманной и взвешенной политике Нурсултана­ Назарбаева­ транзит власти прошел спокойно, без резких колебаний и кардинальных изменений в общем политическом курсе страны.

Вместе с тем для дальнейшего поступательного развития страны, продолжения ее стратегии и сохранения авторитета Казахстана в мировом сообществе необходимо принятие определенных мер для легитимизации верховной власти. Подписанный Касым-Жомартом Токаевым Указ о внеочередных президентских выборах, которые намечены на 9 июня текущего года, – это своевременный и верный шаг.

Выборы помогут сохранить общественную стабильность и межнациональное согласие, расширят возможности для эффективного развития страны и проводимых реформ, повышения инвестиционной привлекательности.

Объявляя о назначении внеочередных выборов, Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на том, что процесс будет проходить строго в рамках закона. Как действующий Президент, он гарантировал проведение честных, открытых и справедливых выборов.