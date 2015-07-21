Залог успеха – благополучие работников Свежий выпуск 525 Айдар БЕКОВ

Оно входит в состав Евразийской корпорации природных ресурсов и известно на мировом уровне. Здесь успешно реализуются многомиллиардные инновационные проекты. Однако чтобы все это успешно работало, должно быть главное – крепкий профессиональный трудовой коллектив. У ССГПО он сегодня есть. Существует здесь и одна из крупных в республике первичных организаций президентской партии «Нур Отан», насчитывающая в своих рядах более 20 тыс. человек. Сегодня это своеобразный мост между производством и людьми, первый помощник в реализации многих, прежде всего социальных проектов. Об активной разноплановой работе нуротановцев в интервью «КП» рассказал руководитель районного филиала партии, известный в республике человек, более 17 лет стоявший у руля предприятия, Мухамеджан ТУРДАХУНОВ.

– Мухамеджан Мамаджанович, какие направления являются приоритетными в вашей партийной деятельности?

– Партийная деятельность всегда была неотъемлемой частью моей жизни. Для меня, как производственника, и моей команды, несмотря на сложные ситуации в экономике, на первом месте – социальная сфера и благополучие работников объединения. Считаю, что это залог успешного развития и стабильности предприятия. Сегодня, являясь депутатом областного маслихата и председателем районного филиала партии «Нур Отан», свою трудовую активность я направляю в первую очередь на повышение благосостояния рудничан, и это приносит чувство морального удовлетворения.

– Что из сделанного в нынешнем году вы считаете для себя и вашей партийной организации знаковым?

– В социальном аспекте среди последних – это, конечно, открытие церкви в Качарах. Событие, которого жители поселка ждали с нетерпением. Я помню тот день, когда на очередной встрече с коллективом с участием Александра Машкевича работники объединения обратились с просьбой построить для них церковь. Это была просьба духовного характера, в этом вопросе денег не жалко. Поэтому компания сразу взяла на себя ответственность за разработку и осуществление проекта. И вот недавно церковь в Качарах заработала. На ее открытие приезжал глава Православной церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Мы всегда поддерживали развитие Качар, для нашего производства это значимая территория. На Качарском месторождении сосредоточено до половины запасов железной руды – больше миллиарда тонн. Максимальная годовая добыча – порядка 25 миллионов. Это огромный объем. Можно сказать, что почти половину всей руды ССГПО уже сегодня получает оттуда. Два года назад мы построили в Качарах мечеть. Сделано это было по просьбе порядка полутора тысяч оралманов. Большинство из них приехали из Учкудука, где развита горная промышленность. И у нас они работают хорошо, есть постоянная связь, мы в курсе всех их проблем. Параллельно с мечетью мы построили в Качарах большой отличный спортивный комплекс. Это своего рода спортивный городок, благодаря которому мы приобщили к спорту молодежь, которая раньше собиралась в подъездах и дворах домов. Ежедневно там занимаются 300–400 человек, есть все условия для занятий, а поля – футбольное, волейбольное и другие – соответствуют высоким стандартам, на них можно проводить соревнования международного уровня. Скажу так, выделить какую-либо проделанную социальную работу как знаковую я не смогу, они все важны для меня и жителей Качар. Есть спортивный комплекс – для здоровья тела, и мечеть с церковью – для здоровья души. Мне приятно видеть, что, делая свою работу, мы совершаем благие дела.

– Совсем недавно вас наградили орденом Православной церкви в Казахстане «Алғыс», что означает «Благодарность». Хотя это не государственная награда (таких у вас много), что она для вас значит?

– Да, это высший орден духовенства. И он у меня не единственный. Когда в 2012 году построили церковь в Рудном, была вручена награда от российской епархии. Но мы-то старались не ради этого. А чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы у них была уверенность в том, что предприятие разделяет их заботы. Чтобы и мусульмане, и христиане понимали, что они всегда будут услышаны. А наградами просто отметили труд нашей компании. Теперь и мечеть, и церковь переданы на баланс духовенства, хотя мы и помогаем им в содержании зданий.

– Какое политическое событие из жизни страны в текущем году запомнилось вам больше всего?

– Как и для каждого казахстанца, это выборы Президента страны. Здесь, я думаю, меня многие поддержат. Я являюсь руководителем городского избирательного штаба уже на протяжении многих лет. Для меня это были не первые выборы в этой должности, я помню предыдущие избирательные кампании, но эта меня потрясла в хорошем смысле слова. Явка избирателей близилась к ста процентам, я видел цифры и с радостью осознавал, что вот он – верный политический курс, вот оно – стабильное процветающее государство. В этот момент я почувствовал, как горд за свою страну, партию и Президента. На фоне такой поддержки народа, конечно же, ответственность партийцев возрастает. Мы стараемся во всем поддерживать нашего Президента, и он, как мне кажется, ценит это. Я, например, получил от Главы государства уже шестое благодарственное письмо. Такие же благодарственные письма за поддержку и участие в подготовке выборов получили и еще несколько наших партийцев. В последние годы мне довелось наблюдать тенденцию увеличения притока молодежи в ряды партии. Инициатива молодых юношей и девушек помогать реализовывать планы Президента страны велика. Это видно по всевозможным флэшмобам, конференциям, собраниям, которые проходят в том числе и на нашем предприятии.

– А много ли на вашем предприятии молодежи? Ведь это всегда показатель перспективности компании.

– Довольно много. Молодежная программа всегда была на ССГПО одной из приоритетных. У нас много людей опытных, и молодые специалисты к ним подтягиваются. Я, например, считаю, что в объединении работают одни из лучших в стране горных специалистов. Есть целые династии, чем мы особо гордимся. Конечно, мы заботимся о том, чтобы готовить достойную смену. Постоянно поддерживаем связь с профильными учебными заведениями. И не просто проводим беседы на профориентационные темы, но и заказываем необходимые для производства кадры, и если нам говорят, что для их подготовки нет базы, лабораторий, выделяем на это деньги. Такой подход – во всем. В том числе и в спорте. Наша хоккейная команда, например, заняла в чемпионате республики третье место. Мы этим гордимся, это большое достижение. Мы создали в городе великолепную спортивную детскую школу, ее представители уже есть в сборной Казахстана. А малышам (в школу принимают с четырех лет) есть на кого равняться, есть куда тянуться. На примере своих победителей мы растим новое поколение с новым отношением к образу жизни. Разве это плохо?! И вообще, в Рудном, и в частности на нашем предприя­тии, на мой взгляд, успешно реализуются все предложенные Лидером нашей партии государственные программы.

– А ваша первичка, надо полагать, своего рода общественный двигатель такой работы?

– Не забывайте, что у нас очень много активных людей. В Рудном вообще живут высокообразованные, с большим интеллектом люди – горняки, шахтеры, железнодорожники. В нашем районном филиале ССГПО партии «Нур Отан» работает общественная приемная, прием ведется дважды в неделю. Проводятся и тематические приемы, например по вопросам трудоустройства и социальной защиты, развития бизнеса и другие. Да, в общественную приемную люди идут и с такими проблемами. В основном это не работники предприятия, а социально незащищенные люди: пенсионеры, инвалиды, безработные, малообеспеченные и многодетные семьи. Я и сам, как депутат областного маслихата, веду такие приемы граждан. На последний прием, например, приходили жители города по вопросу трудоустройства, был сирота, инвалид по зрению, со своим патронажным воспитателем. Он уже давно стоит в общегородской очереди на жилье. Кому-то помогаем, чьи-то просьбы берутся на контроль, кто-то просто получает разъяснение. Самое же главное – у нас есть реальная картина жизни рудничан. Есть повод ставить вопросы перед местной властью. Реализуем мы и несколько партийных проектов. Например, «Счастливая семья», «Айкын тариф» по обсуждению вопросов тарифообразования. Проводим встречи в трудовых коллективах. Другими словами, контролируем, ведем с людьми диалог, ищем корень проблем и пытаемся их решить. Главное – не прятаться от людей, работать с ними в контакте.



