Залог успеха государства

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню государственного служащего, а также 20-летию создания органов государственной службы, состоялось 22 июня. Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов сердечно поздравил коллег и подчеркнул, что местный исполнительный орган на постоянной основе оказывает поддержку территориальному департаменту Агентства РК по государственной службе и противодействию коррупции в плане материально-технического обеспечения, а также содействия в реализации общественно значимых инициатив.

Работа государственного аппарата всегда требовала и требует оперативности, четкости и ответственности. И сегодня в условиях практической реализации Пяти институциональных реформ важно понимание того, что от решений, принятых специалистами госорганов, напрямую зависят успешность и эффективность преобразований. Региональные власти в свою очередь ведут работу, нацеленную на улучшение условий труда и качества жизни для специалистов госслужбы.

– С начала года в Мангистауской области реализуется пилотный проект по внедрению факторно-бальной шкалы оплаты труда госслужащих местных исполнительных органов. Созданы все условия для переподготовки, повышения квалификации и карьерного продвижения госслужащих по принципу меритократии, – сообщил аким. – В соответствии с Национальным докладом о состоянии госслужбы, который в нынешнем году впервые представлен Главе государства, будут проработаны вопросы обеспечения служащих жильем, расширения программы арендного жилья, введения дополнительных начислений к имеющимся пенсионным накоплениям за каждый год пребывания на госслужбе. Кроме того, ведется работа по обеспечению детей госслужащих местами в дошкольных учреждениях, предоставлению на бесплатной основе возможности заниматься спортом, доступа к санаторно-курортному отдыху.

Глава региона подчеркнул, что предоставление возможности находиться на госслужбе напрямую связано с доверием, которое оказывает госслужащим общество.

– Безусловно, наша миссия не проста, – продолжил Ералы Туг­жанов. – Зачастую приходится проводить на работе больше времени, чем в семье. Отрадно, что каждый из вас, осознавая ответственность, старается качественно исполнять обязанности. И пусть результаты этой работы будут оценены людьми, а авторитет государственной службы растет с каждым днем, – подытожил он.

Аким области обратил внимание коллег на тот факт, что благодаря слаженной работе государственных служащих в экономике сохраняется позитивная динамика, тем самым в обществе поддерживаются согласие и единство. Удалось укрепить стабильность госаппарата. В этом огромная заслуга тех, кто всю свою жизнь посвятил любимому делу, – ветеранов госслужбы, являющихся ярким примером для молодых людей, шагающих по стопам старшего поколения.

Большой гордостью для Мангистау стала новость о том, что в текущем году впервые в истории региона два представителя госорганов – Рамир Алекперов и Бауыржан Туяков – признаны победителями республиканского конкурса «Лучший государственный служащий Республики Казахстан».

Как подчеркнул Ералы Тугжанов, это говорит о повышении качества работы в среде госслужащих и является подтверждением того, что в коллективах трудятся современные и креативные специа­листы. Не остались незамеченными и победители областного конкурса Амангали Нурдаулетов и Ренат Шамуханов, которые в ходе торжественной встречи были награждены благодарственными письмами.

Кроме этого, отличившиеся государственные служащие удос­тоены дипломов от акима Мангис­тауской области. Праздничное мероприятие завершилось выс­туплением виновников торжества, среди которых – что отрадно – оказалось немало творческих личностей.