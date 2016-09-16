​Залог успеха – массовость

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Светлана ЛАЗАРЧЕВА, Северо-Казахстанская область
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В регион к родителям приехали бронзовые призеры летних Олимпийских игр в Рио-де Жанейро по боксу Дарига Шакимова и вольной борьбе Эльмира Сыздыкова.

Вся спортивная общественность ждала их приезда. Ведь здесь они начали первые шаги в большом спорте. Так, Дарига именно здесь завоевала первую золотую медаль и стала мастером спорта международного класса. Она посетила спортивные учреждения Пет­ропавловска, а начала свой визит со специализированной школы-интерната для одаренных в спорте детей. 250 юных спортсменов во все глаза смот­рели на призера Олимпиады, и каждый из них мечтал добиться таких же результатов в спорте. А самым радостным моментом было подержать в руках медаль и сфотографироваться с ней. В этот же день атлетка побывала в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Женис», школе бокса и во Дворце спорта им. А. Винокурова.

– Я благодарна североказахстанцам за поддержку. Это – спорт, и если ты чего-то не достиг, значит не очень усердно готовился. Значит нужно трудиться больше. А вам я желаю красивых побед, усердно заниматься, ставить перед собой цель и идти к ней, несмотря ни на что, – поделилась она с ребятами и их тренерским составом.

Призеров и участников Олимпиады от имени акима области Ерика Султанова поздравил первый заместитель Айдарбек Сапаров. В частности, он отметил, что сегодня развитию массового спорта уделяется большое внимание в регионе – создаются все условия для того, чтобы профессиональные спортсмены могли самосовершенствоваться и достойно представлять область на соревнованиях различного масштаба.

Северо-Казахстанскую область на Играх-2016 представляли легкоатлеты Маргарита Мукашева, Ирина и Екатерина Эктовы, велогонщики Бахтияр Кожатаев и Артем Захаров. Наилучший результат из них показал Артем Захаров, вошедший в десятку сильнейших трековиков планеты по итогам дисциплин гонки-омниум. Это большой успех и триумф Казахстана, который долгие годы вообще не был представлен в данном виде олимпийской программы.

– В этом большая заслуга не только спортсменов, но и их тренеров, наставников. Они воспитывают сильнейших атлетов и настоящих патриотов, делают все возможное, чтобы на Олимпийских играх поднимался казахстанский флаг, – сказал А. Сапаров.

Первый заместитель акима области выразил слова искренней благодарности спортсменам и тренерам за их нелегкий труд и наградил достойных представителей отрасли спорта. За высокие спортивные достижения и успешное выступление он вручил от имени акима области Ерика Султанова почетную грамоту и денежные вознаграждения Дариге Шакимовой, Эльмире Сыздыковой и Артему Захарову. Благодарственными письмами были награждены родители Дариги Шакимовой и Эльмиры Сыздыковой, а также тренеры Владимир Волошин, Петр Нетесов, Петр Литвиненко, Нина Эктова. Маргарита Мукашева, Ирина и Екатерина Эктовы отмечены памятными подарками.

В свою очередь спортсмены и тренеры поблагодарили руководство региона за поддержку и принимаемые меры по развитию физической культуры и массового спорта.

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