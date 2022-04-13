В Западно-Казахстанской области проходят традиционные мероприятия по профориентации выпускников школ. В этом году для них выбран формат фестиваля «Кәсіп Fest».

Сегодня у молодежи есть все возможности для получения среднего специального образования. Только в текущем году по поручению Главы государства в стране в рамках государственного образовательного заказа для подготовки специалистов рабочих профессий выделено 120 тыс. грантов.

На фестивале, организованном специалистами региональной палаты предпринимателей «Атамекен», который прошел в областном центре на базе Международного колледжа цифровых технологий, архитектуры и права, будущие студенты получили раздаточные материалы, приняли участие в мастер-классах и встречах с преподавателями и психологами. В ближайшее время подобные мероприятия, где задействованы все организации профтехобразования региона, пройдут во всех районах области.

Свою лепту в профориентационную работу вносят и специалисты областного филиала Национального центра экспертизы. На недавно прошедшем дне открытых дверей с участием представителей 48 обще­образовательных школ Уральска обсуждалось внедрение проекта «Мини-лаборатория», который направлен на повышение интереса старшеклассников к выбору профессии лаборанта. А для учеников младшего звена занятия в мини-лаборатории способствовали бы развитию познавательных навыков.