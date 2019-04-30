​Залог успешных выборов

Обеспечить общественный мониторинг избирательного процесса призвана новая граж­данская платформа «Аманат» – независимое добровольное объединение казахстанцев, заинтересованных в честных и открытых выборах. В его состав вошли представители самых разных организаций, профессий, сфер деятельности, в том числе молодежь и представители СМИ.

Решение о создании платформы было принято недавно – на встрече, состоявшейся в столице 22 апреля. Тогда же был озвучен и призыв: давайте сообща решим, как именно общество может мониторить предстоящие выборы. В результате лишь за истекшую неделю поступило свыше 250 предложений. Из них отобраны наиболее ак­туальные, параллельно определены проблемные вопросы и ожидания простых граждан. Все это позволило выработать концепцию, включающую в себя 5 основных направлений для создания необходимых условий для проведения честных выборов.

Первое направление – готовность к проведению выборов – подразумевает общественный мониторинг. Как отметил председатель ОФ «Союз регио­нальных депутатов» Андрей Кудеев, чтобы сделать процессы максимально прозрачными и динамичными, необходимо массовое вовлечение людей в их обсуждение. Цель платформы «Аманат» – служить своего рода проводником в этом деле.

Интерес должно представлять все: готовность выдвинутых кандидатур, их программ, организация мест для голосования. Например, на сегодня уже создано 9 970 избирательных участков, и каждый из них должен быть полностью укомплектован согласно стандарту.

Отдельный вопрос касается готовности участков к приему людей с ограниченными возможностями. На этот счет есть рекомендации Центризбиркома, и представители мониторинговой группы хотят проверить: насколько они исполняются. Причем в данном случае цель – не просто самим увидеть уровень подготовки, а максимально продемонстрировать его людям, через те же соцсети.

Кроме того, необходимо отследить вовлеченность в процесс подготовки к выборам так называемых внутренних мигрантов, то есть людей, «кочующих» по стране, а таких, кстати, лишь в прошлом году насчитывалось около 550 тыс. человек.

Следующее направление – осведомленность избирателей. Ведь гражданам важно знать не только то, к какому участку они относятся, но и то, каким образом можно поддержать того или иного кандидата или, допустим, куда обращаться, если нарушены электоральные права. Плюс есть определенный пул граждан, у которых еще нет опыта голосования (на нынешних выборах это около 2,3 млн человек), и им необходима максимально полная информация о правилах и ходе избирательного процесса.

Пристальное внимание граж­данского общества к нас­тоящим выборам заключается, по словам президента Eurasian expert council Чингиза Лепсибае­ва, и в их уникальности, причем сразу по нескольким факторам – это в том числе большое количество кандидатов.

Еще одно направление – обмен объективной информацией путем создания независимых диалоговых площадок, вовлечение в обсуждение людей с противоположными мнениями, в том числе и в социальных сетях. Необходимо создать каналы обмена адекватной информацией, обеспечить обратную связь, чтобы граждане могли донести до кандидатов свои пожелания и ожидания.

Стоит отметить, что участники гражданской платформы не видят мелочей в электоральном деле. Ведь даже такой момент, как средняя температура воздуха в разных городах в день выборов, уже озадачила экспертов: обещают около 30, а то и выше, градусов, а значит, стоит заранее позаботиться об удобстве для голосующих.