​Заложники модернизации

Наталья Пермякова, собирая сына в школу, первым делом готовит два целлофановых пакета. Женщина говорит, что без них выйти со двора и не испачкать обувь невозможно даже взрослому человеку, что уж там говорить о детях. Грязевые реки текут вдоль улицы, превратив ее в глиняное месиво. Очередной дождь только добавляет хлопот, расширяя зону бедствия.

Покой жители улицы Клары Цеткин потеряли, когда здесь начали вскрывать асфальт и копать траншею, чтобы заменить канализационный коллектор. Дело в том, что минувшей зимой в Шымкенте случилась крупная коммунальная авария. В жилом массиве «Оңтүстiк» произошел прорыв канализационной трубы, и два дома едва не провалились под землю. Строения буквально зависли над образовавшейся от просадки грунта воронкой глубиной в несколько метров. Тогда власти посчитали возможным исправить ситуацию кардинальным образом, решив построить новую канализационную трассу.

Такая необходимость назрела давно: город разросся, и люди, построившие дома в новых жилых массивах, пользуются септиками, не имея возможности присоединиться к существующей системе канализации. Его мощности не рассчитаны на такой объем стоков, да и коллектор, проложенный еще в 1964 году, отслужил свой срок. По информации Абзала Зейнетаева, руководителя ТОО «Инновация-7», которое реа­лизует проект, трубы давно уже изношены. Экспертиза показала, что десятисантиметровая стенка железобетонной трубы истончилась настолько, что ее толщина не превышает 1,5 см, а местами и того тоньше. Если не принять меры, то аварии, сродни зимней, могут стать регулярными.

На нынешний год запланировано проложить 5 км канализационного коллектора. Основная часть работ уже выполнена. Осталось уложить примерно 70 м трубы по улице Клары Цеткин. Но работы идут настолько медленно, что местные жители буквально вступили в противостояние с подрядной организацией ТОО «Жилстройсервис», прокладывающей коллектор на этом участке. У людей накипело до такой степени, что в минувшую субботу один из местных жителей припарковал свой атомобиль поперек дороги, аккурат заблокировав экскаватор, чтобы не было возможности дальше рушить асфальт.

Такое возмущение можно понять. Все лето люди дышали пылью, наглухо закупоривая окна, чтобы она не проникала в жилища. Таким же способом спасались от бесконечного грохота тяжелой техники. Оказалось, что самое худшее их ждало впереди. Подрядные организации не справились с запланированным объемом работ до наступления непогоды, создав жителям массу неудобств.

– Копают очень медленно, начали в июле, почти месяц стояли. Что это за организация работы такая? – возмущается председатель уличного комитета Мейирбек ­Зияев. – Почти месяц простаивали: то у них техника сломается, то еще что-то. Теперь вот непогода началась, а впереди – зима. Прокладывать асфальт бесполезно, он сразу провалится. Как ездить по такой дороге? Как ходить старикам и детям? Ежедневно сотни учеников проходят, школа ведь рядом. Через дорогу перейти в дождь невозможно – ноги в глине вязнут. Так что мы тут все заложники модернизации.

Есть у уличкома вопросы и по соблюдению строительной компанией техники безопасности. Не так давно в яму, глубина которой под 9 метров, чуть было не угодил автомобиль. Буквально завис над обрывом, чудом не сорвался вниз. Повезло водителю, что машину удалось вытащить. Конечно, по большому счету во время проведения таких работ проезд недопустим по краю котлована, но люди нарушают запрет и рискуют, самовольно убирая в сторону хлипкое заграждение.

Руководство подрядной организации медленные темпы работ и отставание от графика объясняет тем, что строится сложный объект.­ По улице Клары Цеткин проходит порядка 800 м коллектора, и прак­тически на всей протяженности глубина его залегания достигает 9 м. В городе нет техники, способной копать на такую глубину. Вот и приходится снимать грунт слоями. Усложняет работу и то, что то и дело попадаются газовые трубы и водопроводные сети, которые приходится переносить.

– С населением сложно работать, – признается Шавкат Ибрагимов, представитель субподрядной организации, занимающейся прокладкой коллектора по улице Клары Цеткин. – С 27 октября простаиваем. Сначала люди просили нас подождать, пока пройдет свадьба. Потом три дня лили дож­ди. Теперь вот автомобиль встал на пути. Какие уж тут сроки?!

Канализационная труба проходит по середине дороги, которую капитально отремонтировали в 2012 году. Тогда местные жители были на седьмом небе от счастья, что и на их улицу пришел праздник. Оказалось новому асфальтовому полотну уготован короткий век. И это обстоятельство тоже добавляет досады горожанам, недоумевающим, нельзя ли было заблаговременно сделать ремонт, не дожидаясь аварии, а потом прокладывать дорогу. Люди уверены, что после прокладки коллектора от былого великолепия не останется и следа. Дорога превратилась в рытвины и ухабы, и самое главное: люди не знают, как долго им еще придется жить на осадном положении.

– Сейчас мы на обочины высыпаем гравий, утрамбовываем его, чтобы люди хоть как-то мог­ли ходить, – говорит руководитель субподряной организации Клышбек Утеулеев. – Стараемся хоть не­много сгладить причиненные неудобства. Мы ведь и сами работаем в стесненных условиях, много сложностей при строи­тельстве коллектора. Людям, живущим на этой улице, конечно, тяжело, но и нам непросто.

Заказчик проекта – ТОО «Водные ресурсы и маркетинг» и подрядчик – ТОО «Инновация-7» в очередной раз называют новые сроки окончания ремонта и просят жителей набраться терпения и еще чуть-чуть подождать. Главное, чтобы это «чуть-чуть» в очередной раз не растянулось на долгие месяцы.