Заложников захватил с фальшивой бомбой москвич Петросян

Предприниматель Арам Петросян приговорен Московским окружным военным судом к 12 года заключения за захват заложников с использованием фальшивой бомбы в отделении одного из банков в центре Москвы, сообщает mignews.ru.
"Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима", – говорится в приговоре судьи.
Как отмечается в публикации, 24 августа 2016 года в отделение банка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, однако в течение вечера мужчина отпустил всех заложников. Позже он сдался правоохранительным органам и признал вину.
Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, у которого за несколько лет до этого возникли проблемы с бизнесом.
По данным агентства, бизнесмен регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей.
Журналистам Петросян объяснил, для чего совершил захват.
"Для вас, именно для вас, для всех. Что, у вас родственников нет, кто по объективным или субъективным причинам прогорел, обанкротился?" – заявил он.
Он добавил, что предложил президенту России Владимиру Путину создать новый финансовый институт еще в 2012 году, но его предложения не были рассмотрены.
Психологи считают, что предприниматель таким образом пытался привлечь к себе внимание.
"Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима", – говорится в приговоре судьи.
Как отмечается в публикации, 24 августа 2016 года в отделение банка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, однако в течение вечера мужчина отпустил всех заложников. Позже он сдался правоохранительным органам и признал вину.
Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, у которого за несколько лет до этого возникли проблемы с бизнесом.
По данным агентства, бизнесмен регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей.
Журналистам Петросян объяснил, для чего совершил захват.
"Для вас, именно для вас, для всех. Что, у вас родственников нет, кто по объективным или субъективным причинам прогорел, обанкротился?" – заявил он.
Он добавил, что предложил президенту России Владимиру Путину создать новый финансовый институт еще в 2012 году, но его предложения не были рассмотрены.
Психологи считают, что предприниматель таким образом пытался привлечь к себе внимание.