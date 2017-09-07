Заложников захватил с фальшивой бомбой москвич Петросян

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Фото: dailystorm.ru
Предприниматель Арам Петросян приговорен Московским окружным военным судом к 12 года заключения за захват заложников с использованием фальшивой бомбы в отделении одного из банков в центре Москвы, сообщает mignews.ru.

"Признать подсудимого виновным в терроризме и захвате заложников. Назначить Петросяну окончательное наказание в виде заключения сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима", – говорится в приговоре судьи.

Как отмечается в публикации, 24 августа 2016 года в отделение банка на Большой Никитской улице в центре Москвы зашел мужчина, на шее которого была закреплена коробка с проводами, и стал угрожать взорвать себя. В этот момент в помещении банка находились четыре человека, однако в течение вечера мужчина отпустил всех заложников. Позже он сдался правоохранительным органам и признал вину.

Захватчиком оказался 55-летний предприниматель Арам Петросян, у которого за несколько лет до этого возникли проблемы с бизнесом.

По данным агентства, бизнесмен регулярно направлял в органы государственной власти инициативы по поддержке предпринимателей.

Журналистам Петросян объяснил, для чего совершил захват.

"Для вас, именно для вас, для всех. Что, у вас родственников нет, кто по объективным или субъективным причинам прогорел, обанкротился?" – заявил он.

Он добавил, что предложил президенту России Владимиру Путину создать новый финансовый институт еще в 2012 году, но его предложения не были рассмотрены.

Психологи считают, что предприниматель таким образом пытался привлечь к себе внимание.

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