Замакима Атырауской области заявил о нехватке врачей в регионе

Фото с сайта Altaynews.kz
В Атырауской области ощущается нехватка специалистов медицинского профиля, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на заместителя акима Атырауской области Алибека Наутиева.
"Нехватка кадров имеется, по итогам 6 месяцев у нас потребность в сфере здравоохранения составила 144 человека. Мы нашли и трудоустроили 90 человек, из которых 78 являются выпускниками вузов, а 12 врачей мы пригласили из других регионов. На следующий год мы решим эту проблему", – сказал Наутиев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Продолжая тему здравоохранения, он отметил, что в вопросе материнской и детской смертности в регионе наметилась положительная тенденция.
"Случаев материнской смертности до середины текущего года не было, только в прошлом месяце у нас произошел один такой случай. Смертность новорожденных у нас снизилась на 12 процентов. В этом направлении мы обучаем специалистов и выделяем средства на материально-техническую базу", – добавил заместитель акима.
Наутиев рассказал и о мероприятиях, которые предпринимаются в области по трудоустройству молодежи. По его словам, местные власти не обделяют вниманием в этом вопросе и сельских выпускников школ.
"В рамках инновационно-индустриальной программы мы реализуем 49 проектов на сумму 10,5 миллиарда тенге. В ходе них будет трудоустроено около 5 тысяч человек. По сельскому хозяйству реализуется 14 проектов, трудоустроено уже 573 человека. Для молодежи, проживающей в сельской местности, мы выделяем кредиты в размере от 3 до 15 миллионов тенге. По программе "Дорожная карта занятости" было выделено 93 миллионов тенге, в ней участвует более 200 человек", – заявил Наутиев.