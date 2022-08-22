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Политика
Замакима Павлодарской области наказали за коррупцию подчиненного

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков не принял отставку своего заместителя Айзады Курмановой за коррупционное правонарушение ее подчиненного. Тем не менее, ей объявлен строгий выговор, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова курирует такие социальные отрасли, как образование, здравоохранение, культура, молодежная политика и работа с социально уязвимыми слоями населения.

После вступления в силу приговора в отношении экс-руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела, согласно Закону «О государственной службе Республики Казахстан», заместитель акима области подала в отставку за коррупционное правонарушение подчиненного.

Абылкаир Скаков отставку не принял. Тем не менее, Курманову привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.

Напомним, в июле 2022 года руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Самал Бегалинову осудили к трем годам лишения свободы за получение взятки.

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