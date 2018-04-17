Происшествия
Замакима Риддера насмерть сбил молодого человека
В Риддере нетрезвый заместитель акима города за рулем BMW Х5 совершил наезд на 18-летнего горожанина, пешеход скончался, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы ДВД Восточно-Казахстанской области, ДТП произошло вечером 15 апреля на улице Айдарханова в Риддере. 45-летний заместитель акима города на автомобиле марки BMW Х5 совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который шел по обочине.

"В результате пешеход 1999 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновник управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении полиции.

Начато досудебное расследование. Аким ВКО Даниал Ахметов поручил руководству ДВД взять расследование на особый контроль.

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