Замакима Риддера насмерть сбил молодого человека

В Риддере нетрезвый заместитель акима города за рулем BMW Х5 совершил наезд на 18-летнего горожанина, пешеход скончался, передает

По информации пресс-службы ДВД Восточно-Казахстанской области, ДТП произошло вечером 15 апреля на улице Айдарханова в Риддере. 45-летний заместитель акима города на автомобиле марки BMW Х5 совершил наезд на 18-летнего молодого человека, который шел по обочине."В результате пешеход 1999 года рождения скончался на месте до приезда скорой помощи. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновник управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении полиции.Начато досудебное расследование. Аким ВКО Даниал Ахметов поручил руководству ДВД взять расследование на особый контроль.