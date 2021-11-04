Заманили на свидание, а затем избили и ограбили парня в Нур-Султане

Закон и Порядок
Фото: pixabay.com
В Нур-Султане под видом свидания парня заманили на съемную квартиру, а затем избили и ограбили, Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.    

С заявлением в полицию обратился 24-летний житель столицы и сообщил об ограблении.

Со слов потерпевшего, он познакомился на улице с двумя девушками и обменялся с ними телефонами. Спустя два дня одна из девушек через мессенджер WhatsApp предложила парню продолжить знакомство на съемной квартире. Для этой цели он арендовал квартиру на сутки и пригласил новую знакомую на свидание, куда она пришла со своей подругой.

После распития алкоголя пара уединилась в спальную комнату. Спустя 30 минут в комнату зашли двое незнакомых парней и по очереди, избивая потерпевшего, стали требовать деньги. После избиения они забрали у потерпевшего сотовый телефон iPhone-12 и смарт-часы марки Аpple. Тем самым нанесли материальный ущерб на сумму 650 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими района Алматы задержаны четверо подозреваемых в грабеже, две девушки и два парня в возрасте от 18-ти и 19-ти лет.

При расследовании установлено, что группа в погоне за «легкими деньгами» заранее запланировала преступление. Молодые люди дали признательные показания, смарт-часы Аpple изъяты, телефон они успели продать. Проводится досудебное расследование.

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