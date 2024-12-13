Насильник заманил девочку в квартиру с помощью щенка в Павлодарской области

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ДП Павлодарской области рассказали о том, как насильник обманом заманил в свой дом подростка и изнасиловал ее, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, в мае текущего года 14-летняя несовершеннолетняя находилась на остановке с одноклассником. К ним подошел неизвестный им мужчина и предложил взять к себе его щенка, так как уезжает в командировку. Школьники согласились и забрали щенка из квартиры мужчины. Помимо щенка, мужчина сообщил номер своего мобильного телефона. Вернувшись домой, родные девочки не одобрили нового жильца.

Девочка позвонила мужчине, сообщив, что вернет щенка и попросила о встрече на улице, тот сослался на недомогание и попросил ее подняться в квартиру. В квартире мужчина не отпустил ее и насильно удерживал до утра. Угрозами заставил девочку позвонить домой и сообщить, что останется у подружки.

«Он не только насиловал девочку, но и снимал это на телефон. Утром несовершеннолетняя сразу же обратилась в полицию и рассказала о случившемся. В тот же день мужчину задержали. После расследования данного уголовного дела, судом 48-летний мужчина осужден за изнасилование несовершеннолетней и приговорен к 20 годам лишения свободы», - сообщили в ДП Павлодарской области.

Павлодарские полицейские в свою очередь благодарят граждан за высокое доверие и теплые слова благодарности, считая, что признательность граждан – это главная оценка службы.