Свежий выпуск Замаскировался 22 августа 2022 г. 1:04 Любовь Доброта Как нарушать правила дорожного движения и не платить за это штрафы, придумал житель Туркестана. И какое-то время ему это удавалось. Нарушал он, а штрафы приходили другому человеку, оказавшемуся случайной жертвой злоумышленника. Для этого аферист изменил одну из букв на своем госномере, чего оказалось достаточно. Поначалу ничего не подозревающий житель Сарыагашского района оплачивал счета, но потом заподозрил неладное. Как ни старался он ехать аккуратно, не превышая скорость, а видеокамеры все равно фиксировали нарушения. Мужчина обратился в полицию с просьбой разобраться в происходящем. И в результате тщательного изучения записей камер видеонаблюдения центра оперативного управления выяснилось, что все нарушения совершены в Туркестане, хотя владелец авто живет в другом районе и не ездит в областной центр. При дальнейшем расследовании в поле зрения полицейских попался и подозрительный автомобиль. В городе Туркестане операторы ЦОУ обратили внимание на «мерседес» с госномером, указанным в заявлении сарыагашца. Водитель остановленного автомобиля отрицать ничего не стал, признавшись, что ему надоело оплачивать штрафы и он решил замаскироваться. Он произвольно заклеил одну букву, заменив ее на другую. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, большинство из которых выписаны за превышение скорости, составила около 90 тыс. тенге. В отношении водителя «мерседеса» полицейские составили административный протокол по статье КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, а автомашину с поддельным номером водворили на штрафстоянку.