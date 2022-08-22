Замаскировался

Как нарушать правила дорожного движения и не платить за это штрафы, придумал житель Туркестана.

И какое-то время ему это удавалось. Нарушал он, а штрафы приходили другому человеку, оказавшемуся случайной жертвой злоумышленника. Для этого аферист изменил одну из букв на своем госномере, чего оказалось достаточно. Поначалу ничего не подоз­ревающий житель Сарыагашского района оплачивал счета, но потом заподозрил неладное. Как ни старался он ехать аккуратно, не превышая скорость, а видеокамеры все равно фиксировали нарушения.

Мужчина обратился в полицию с просьбой разобраться в происходящем. И в результате тщательного изучения записей камер видеонаб­людения цент­ра оперативного управления выяснилось, что все нарушения совершены в Туркестане, хотя владелец авто живет в другом районе и не ездит в областной центр. При дальнейшем расследовании в поле зрения полицейских попался и подозрительный автомобиль.

В городе Туркестане операторы ЦОУ обратили внимание на «мерседес» с госномером, указанным в заявлении сарыагашца. Водитель остановленного автомобиля отрицать ничего не стал, признавшись, что ему надоело оплачивать штрафы и он решил замаскироваться. Он произвольно заклеил одну букву, заменив ее на другую. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, большинство из которых выписаны за превышение скорос­ти, составила около 90 тыс. тенге.

В отношении водителя «мерседеса» полицейские составили административный протокол по статье КоАП РК, предполагающей административную ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, а автомашину с поддельным номером водворили на штрафстоянку.