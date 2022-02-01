Замаскировавших финпирамиду под кооператив супругов задержали в Алматинской области

Закон и Порядок
Задержана семейная пара, разыскиваемая за создание финансовой пирамиды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.      

В ходе оперативно-розыскных мероприятий территориальный департамент АФМ по Алматинской области задержал супругов Е. Кизбаева и Ж. Умирбаеву, создавших и руководивших финансовой пирамидой под видом потребительского кооператива «Елимай 2019».

«В отношении них по статье 217 Уголовного кодекса расследуются уголовные дела в Алматинской области и в других регионах Казахстана по факту создания и руководства финансовой пирамидой ПК «Елимай 2019». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Алматинской области», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время в орган предварительного следствия обратилось уже более 125-ти пострадавших лиц.

Следствие полагает, что количество потерпевших может быть гораздо больше, в этой связи Агентство по финансовому мониторингу просит пострадавших граждан обратиться по адресу: поселок Отеген батыра, улица Батталханова, 11А или связаться по телефону: +7 (727) 251-71-06.

