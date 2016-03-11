​Замечаний не поступало

500
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Как заявили 11 марта на брифинге, посвященном промежуточным итогам мониторинга, представители регионального филиала Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами (РОККВ), для всех участников процесса созданы одинаковые условия.

– Все руководители и представители выборных штабов политических партий, кандидаты в депутаты местных маслихатов говорили о создании равных условий для них на этих выборах, – сказала руководитель филиала по Атырауской области РОККВ Шынаргуль Кайрова, добавив, что в СМИ не прослеживается тенденции о предпочтении тем или иным партиям или кандидатам.

Кроме того, как сообщили общественники, замечаний и предложений по организации выборной кампании не поступало. Также, как и не было заявлений о фактах нарушений при проведении предвыборной агитации политическими партиями или кандидатами в маслихаты.

В целом, по данным областного филиала РОККВ, отмечен большой интерес электората к участию на предстоящих выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Практически все партии выступают за сохранение стабильности, мира и согласия в казахстанском обществе, за активное участие в реализации антикризисных мер и Плана нации «100 конкретных шагов».  

