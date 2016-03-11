Как заявили 11 марта на брифинге, посвященном промежуточным итогам мониторинга, представители регионального филиала Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами (РОККВ), для всех участников процесса созданы одинаковые условия.

– Все руководители и представители выборных штабов политических партий, кандидаты в депутаты местных маслихатов говорили о создании равных условий для них на этих выборах, – сказала руководитель филиала по Атырауской области РОККВ Шынаргуль Кайрова, добавив, что в СМИ не прослеживается тенденции о предпочтении тем или иным партиям или кандидатам.

Кроме того, как сообщили общественники, замечаний и предложений по организации выборной кампании не поступало. Также, как и не было заявлений о фактах нарушений при проведении предвыборной агитации политическими партиями или кандидатами в маслихаты.

В целом, по данным областного филиала РОККВ, отмечен большой интерес электората к участию на предстоящих выборах депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Практически все партии выступают за сохранение стабильности, мира и согласия в казахстанском обществе, за активное участие в реализации антикризисных мер и Плана нации «100 конкретных шагов».