Замедлить рост цен к концу года пытаются в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Комплексная работа по борьбе с инфляцией призвана замедлить рост цен к концу года до 7,5–8,5%, сообщает Kazpravda.kz
.
Высокий рост потребительских цен в текущем году стал одной из наиболее острых проблем в экономике Казахстана, как, впрочем, и многих других государств. О важности вопроса свидетельствует тот факт, что «неконтролируемый рост инфляции» в своем Послании народу страны отметил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства констатировал, что Нацбанк и Правительство оказались бессильными перед возникшей ситуацией, «сославшись на мировые тенденции». При этом отметил: «подобного рода отговорки высвечивают уязвимость национальной экономики».
Президент поручил вернуть инфляцию в коридор 4–6%, а также подчеркнул, что главной немонетарной ее составляющей стали цены на продукты питания. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в сентябре продовольственные товары в годовом выражении подорожали на 11,5%, а в целом инфляция ускорилась до 8,9%.
Касым-Жомарт Токаев констатировал, что об огромном аграрном потенциале Казахстана говорится много, но в сфере АПК накопилось немало проблем. И прежде всего это неэффективное ценообразование и распределение продовольственных товаров.
В Послании Президент напомнил, что ранее он говорил о важности создания сети оптово-распределительных центров и обеспечения доступа к ним мелких производителей аграрной продукции. Тогда же Глава государства заявил о необходимости обеспечения единого контроля над ценами от производителя до потребителя.
«Сейчас за эту работу отвечают несколько ведомств. После очередного скачка цен они вместо вдумчивого анализа и принятия эффективных мер начинают «кивать друг на друга». Пора навести порядок в этом деле. Следует разграничить зоны ответственности, определить один орган в качестве основного, прописать четкие регламенты взаимодействия остальных ведомств», – заявил Президент.
Во исполнение данных поручений министр национальной экономики Асет Иргалиев уже 7 сентября представил на заседании Правительства проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021–2024 годы.
Как отметил глава МНЭ, комплекс мер включает в себя как оперативные, так и среднесрочные меры для сдерживания роста цен и поддержания темпов инфляции в утвержденном целевом коридоре.
«Мы предусмотрели оперативные меры на 2021 год, предполагающие расширение товарного предложения. По ним планируется реализовать 16 мероприятий, включая организацию закупок социально значимых продовольственных товаров, определение потребности производителей в рамках форвардных договоров и «оборотной схемы», – сообщил Асет Иргалиев.
По аналитическим и организационным мерам запланированы скрининг, цифровизация торговых процессов, мониторинг и анализ недозагруженных и простаивающих мощностей пищевой промышленности. Также планируется институциональное усиление контроля по координации цен на социально значимые продовольственные товары.
В части антимонопольных мер будут осуществляться мероприятия, направленные на контроль обоснованности торговых надбавок, выявление признаков ценового сговора и ограничение доступа к торгам.
Что касается среднесрочных мер инфляционного реагирования до 2024 года, то, по словам министра, планируется обеспечить загруженность стабфондов, запуск импортозамещающих проектов, переход от административного регулирования цен к проведению дезинфляционной денежно-кредитной политики.
«Для эффективной реализации мер антиинфляционного реагирования и мониторинга их исполнения предлагается создать при Министерстве торговли и интеграции постоянно действующий операционный штаб, в состав которого войдут заместители первых руководителей центральных и местных исполнительных органов», – заключил глава экономического ведомства.
В целом принятый Правительством комплекс мер состоит из 64 мероприятий, 60% из которых относятся к числу оперативных. Вместе с тем, по словам министра, Правительство уделяет особое внимание мерам системного характера на средне- и долгосрочную перспективы, которые предполагают строительство 24 оптово-распределительных центров, реализацию импортозамещающих проектов в производстве стройматериалов, продуктов питания по всей республике.
В свою очередь Национальный банк в рамках своего мандата борется с инфляцией в монетарной сфере. Так, 13 сентября Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 9,50% годовых.
Как пояснил регулятор, это решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями предложения. Кроме того, усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ.
Нацбанк пересмотрел прогноз роста ВВП в 2021 году по базовому сценарию в сторону незначительного снижения, что связано с несколько более медленным, чем ожидалось ранее, восстановлением экономики. Теперь рост ВВП Казахстана в 2021 году ожидается на уровне 3,5–3,8%. Основным драйвером выступит активно восстанавливающийся потребительский спрос, который поддерживается умеренным ростом реальных доходов.
Рост ВВП также будет поддержан реальным экспортом вследствие увеличения внешнего спроса и объемов добычи энергоресурсов. В свою очередь сдерживающий эффект на ВВП будет оказывать увеличение импорта в результате восстановления внутренней потребительской активности.
Между тем развитие экономики в 2022 году прогнозируется на уровне 4,1–4,4%, что немного выше предыдущей оценки. Ускорение темпов экономического развития будет сопровождаться ослаблением пандемии и увеличением объемов добычи нефти и газового конденсата в результате постепенного снятия ограничений ОПЕК+.
Регулятор также обновил базовый прогноз по инфляции, приняв во внимание комплекс мер антиинфляционного реагирования, одобренный Правительством.
Принятие оперативных мер позволит, по оценке Правительства, снизить продовольственную инфляцию до 8% к концу текущего года.
Учитывая историческую динамику инфляции в последние 4 месяца года, а также степень эффективности реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования, в 2021 году годовая инфляция, по оценкам Нацбанка, сложится в пределах 7,5–8,5%. Последующие решения по базовой ставке будут приниматься в том числе с учетом оценки эффективности антиинфляционных мер.
Нацбанк прогнозирует, что в 2022 году по мере выхода из расчета высокой базы 2021 года инфляция начнет замедление к верхней границе целевого коридора 4–6%. Процесс будет протекать на фоне смягчения внешней инфляции и ожидаемого снижения мировых продовольственных цен после их значительного роста в текущем году. При этом процессы дезинфляции в 2022-м во многом будут зависеть от итогов сбора урожая зерновых в Казахстане, восстановления глобальных цепочек поставок и уровня фискального стимулирования внутренней экономики в 2022–2023 годах.
Опубликованная 1 октября информация о статистике цен в сентябре продемонстрировала ряд разнонаправленных тенденций. Хорошей новостью стал тот факт, что цены на продовольственные товары по итогам сентября повысились лишь на 0,1% в сравнении с августом, что является минимальным уровнем с сентября прошлого года.
Однако, как отмечают в своем обзоре аналитики Halyk Finance, несмотря на низкую месячную динамику продовольственной инфляции в сентябре, годовой рост цен на продовольствие не только сохранился на двузначном уровне, но и до 11,5% ускорился. При этом глобальный индекс цен продтоваров, по сообщению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в августе после двух месяцев замедления вновь резко повысился на 32,9%.
Темпы роста цен на непродовольственные товары и платные услуги в Казахстане в сентябре сохранились на высоком уровне, чему способствовал рост цен на энергоносители, а также заметное повышение стоимости образовательных услуг и аренды жилья.
«В октябре запланировано проведение ремонтных работ на Павлодарском НПЗ, что, по нашему мнению, отразится на дальнейшем росте цен. Кроме того, согласно информации представителей Минэнерго РК, республика может увеличить объем импорта дизтоплива из РФ, и это уже отражается на росте его стоимости», – отмечают аналитики компании.
Таким образом, влияние сезонного удешевления плодоовощной продукции на потребительскую инфляцию нивелировалось ростом стоимости дизельного топлива и отдельных платных услуг. В результате рост потребительских цен в сентябре хоть и замедлился, но совсем незначительно – до 0,4% с 0,5% в сравнении с августом.
Национальный банк заявил, что продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики, оценивая эффективность реализации антиинфляционных мер и рисков сокращения монетарных стимулов со стороны ФРС США и ЕЦБ. По оценке регулятора, данные меры в соответствии со Стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года будут способствовать снижению инфляции к целевому коридору 4–6% в 2022 году.
Об очередном решении по базовой ставке с учетом всех вышеперечисленных факторов Нацбанк объявит 25 октября.